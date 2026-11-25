ترفيه

يا ستار يا رب، منو يگول بنات لبنان ما يعرفن يخطفن الأضواء؟ ملكة جمال لبنان، بيرلا حرب، نزلت على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون بالنسخة الـ75، وإطلالتها الأخيرة جانت فد شي من الخيال! الفستان اللي اختارته جان أبيض يضوّي وعليه تفاصيل تخبل، وفوقها توقيع نيكولا جبران، يعني تعرفون السالفة بيها أناقة مو عادية.

الفستان جان بقصة حورية البحر، هذا الستايل اللي يلزگ عالجسم وينزل بذيّل راقي يخبل، يبرز القوام بطريقة مو طبيعية. بس مو هذا الأهم، الفستان كله جان مطرز بترتر وتفاصيل تلمع لمعان، بحيث يعكس الضوء ويخليها تبين مثل النجمة اللي نزلت عالأرض. صدگ، جبران إبداعه مو طبيعي، يعرف شلون يدمج الفخامة بالجرأة بطريقة تسوي الإطلالة فريدة ومحد يگدر ينساها.

بيرلا كملت اللوك مالتها بمجوهرات ألماسية زادتها وهج على وهج، يعني مو بس الفستان اللي يبرگ. وشعرها؟ تركته منسدل بتموجات خفيفة وناعمة، حافظت بيه على بساطتها وجمالها الطبيعي، وما خلت أي شي يطغى على فخامة التصميم.

هاي الإطلالة مو بس چانت مجرد فستان حلو، لا عيني! هاي چانت بصمة لبنانية قوية على مسرح عالمي، بيّنت للعالم كله شگد لبنان مليان مبدعين. بيرلا بثقتها اللي تجنن وحضورها اللي يخلي الكل يصفن، قدرت تمثل لبنان أحسن تمثيل بأكبر مسابقات الجمال. زين برأيكم، إطلالتها جانت أقوى من إطلالات باقي المتسابقات لو اكو وحدة غطت عليها؟