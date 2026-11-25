ترفيه

محمد رمضان ما عنده شغل غير يفاجئنا كل يوم بشغلة جديدة! هالمرة، أعلن عن انضمام الفنان أحمد سلامة لكاست مسلسله الجديد "عشماوي" اللي حينافس برمضان 2027. يعني من هسه الجو مشتعل، ومنافسة رمضانية 2027 بدأت حرارتها ترتفع!

رمضان نزل فيديو من كواليس التصوير على إنستجرام، وهو طالع من الكرفان مالته لابس ملابس الشرطة، ودخل قسم الشرطة يسلم على زملائه. من بين اللي صافحهم وعانقهم بحرارة كان أحمد سلامة.

ويا الفيديو، كتب رمضان تعليقاً عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان وعن جمع المسلسل لهم. طبعاً الآلاف من متابعينه تفاعلوا ويا الفيديو وعبروا عن حماسهم للمسلسل، خصوصاً إنو رمضان غايب عن الدراما الرمضانية صارله ثلاث سنين، فالناس متلهفة ترجع تشوفه.

قبل فترة همين، المخرج بيتر ميمي كشف عن أسماء الفنانات اللي حيلعبون دور زوجات محمد رمضان بالمسلسل، ويا بختك يا عشماوي! قائمتك بيها ثلاث نجمات كبار: النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، والنجمة المصرية يسرا اللوزي، والنجمة التونسية سارة التونسي. ثلاث زوجات مرة وحدة؟ إي والله هذا عشماوي مو عشماوي، هذا "كاسانوڤا"!

المسلسل يتكون من ثلاثين حلقة، ويشارك بيه كوكبة من النجوم مثل باسم سمرة، ويسرا اللوزي، وإسعاد يونس، ومحمد عبد الحافظ، وجيسيكا حسام الدين، وشريف دسوقي. العمل من إنتاج صادق الصباح، وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر ينعرض على قنوات MBC بدعم من المستشار تركي آل الشيخ.