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الجو صار حلو ودراما رمضان 2027 بدت تحمى! النجمة ريهام عبدالغفور تستعد تدخل السباق بمسلسل جديد اسمه «الصور الشخصية لمريم».

وحسب المعلومات المتداولة، حتكون أم ومن طبقة اجتماعية متوسطة بالعمل، يعني دور واقعي وقريب للناس. المسلسل راح يكون 15 حلقة بس، يعني ماكو ملل، ومألفته مريم نعوم ومخرجته مريم الباجوري، يعني ثنين مريمات للإبداع! والإنتاج لمحمد مشيش، وياها النجم محمد علاء. أحداثه اجتماعية بس بيها تشويق، يعني ننتظر شي قوي يشد الأعصاب.

مو بعيد، ريهام قبل فترة صرحت عن سعادتها بنجاح مسلسلها «حكاية نرجس» اللي عرض برمضان 2026. ووصفت دورها بيه بأنه «دور العمر» اللي جنت تنتظره، وقالت وافقت عليه بدون تردد من كثر ما تعلقت بتفاصيله واختلافه عن كل اللي قدمته قبل.

هالمسلسل كان مأخوذ من أحداث حقيقية هزت الرأي العام بذيج السنين. هي جانت بيه سيدة تعاني من مشاكل بالإنجاب، وهذا الشي حول حياتها وشخصيتها الزوجية والاجتماعية كلها، وتورطت بقضايا خطف أطفال. حمزة العيلي جان زوجها، وعارفة عبدالرسول حماتها، وإلهام وجدي طلعت لأول مرة بدور سيدة شعبية. وغيرهم شاركوا بالبطولة مثل بسنت أبو باشا، سماح أنور، وتامر نبيل، من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش.

وبعد ما خلصت هالسوالف، ريهام عبدالغفور هم جانت إلها مشاركة سريعة بمشهد واحد بمسلسل «طالع نازل». هالمسلسل عرض مؤخراً حصرياً على منصة «شاهد»، وبطولته لمنى زكي ومحمد شاهين، ويحجي عن القضايا الاجتماعية والمشاكل الزوجية المعقدة بأسلوب درامي مشوق ومكثف. هو 10 حلقات، من تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج شركة Masha Entertainment لأمير شوقي. وغير منى زكي ومحمد شاهين، جانت بيه مريم الخشت، ميمي جمال، ليلى عز العرب، وحمزة دياب، وطبعاً ريهام عبدالغفور كضيفة شرف مميزة.

يعني ريهام عبدالغفور ما توقف، من دور لأهم من دور! تتوقعون «الصور الشخصية لمريم» راح يسوي نفس الضجة؟