ترفيه

الفنانة ريم سامي، اللي الكل يحبها، انضمت لأسرة مسلسل "تمكين" اللي راح نشوفه برمضان 2027. المسلسل من إخراج محمد سامي.

المسلسل هذا من بطولة النجم عمرو سعد وراح تكون ريم تلعب دور أخت النجمة ياسمين صبري. يعني راح نشوف الأخوات بالدراما، يا ترى راح يتشابهون بالشكل لو كل وحدة شخصيتها غير؟

يقولون المسلسل من نوعية "دراما الوعي" اللي تركز على أحداث مهمة بالتاريخ وتصحح مفاهيم غلط، يعني مو بس نضحك ونبكي، راح نتعلم هم! ويا هالنجوم الكبار اللي بالمسلسل: ياسمين صبري وميرفت أمين وخالد الصاوي وأحمد زاهر، وقائمة طويلة بعد مثل كمال أبو رية وأشرف زكي ومنة فضالي... يا رب يكون العمل بمستوى التوقعات، خصوصاً مع هالأسماء الرنانة.

برأيكم، ريم وياسمين راح يكونون أخوات مقنعات بالمسلسل؟