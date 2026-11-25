ترفيه

مو كشري! هيچ وضحت الفنانة يسرا اللوزي السالفة كلها، بعد ما صارت ضجة كبيرة بسبب تصريحاتها الأخيرة عن عادات الأكل عد المصريين والسوريين. اللوزي طلعت عن صمتها وكالت إن كلامها نفهم بشكل غلط، وإنه مالها علاقة لا بمقارنة بين مطبخين، ولا جابت سيرة الكشري من الأساس، لأنها چانت تقصد شي كلش مختلف.

الفنانة المصرية يسرا اللوزي، دخلت بجدل مو قليل بعد ما انتشر مقطع الها من لقاء على هامش الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. بهذا المقطع، اللوزي چانت تحچي عن اختلاف عادات الأكل بين المصريين وأهل الشام، وشددت على اهتمام السوريين بنوعية الأكل وطريقة تحضيره، بينما وصفت استسهال المصريين للأكل المتوفر بس وقت الجوع، وهالشي هو اللي فتح باب الانتقادات عليها.

شنو السالفة بالضبط؟

يسرا اللوزي وضحت كلامها على حسابها بفيسبوك، وأكدت إنها چانت تقصد كيس شيبسي (رقائق البطاطس) اللي "إحنا كمصريين بنسكت بيه جوعنا" حسب تعبيرها، وهاي چانت عادة شخصية تسويها هي نفسها "عادي" بساعات. وكالت إنها ما ذكرت اسم ماركة محددة من الشيبسي، وهذا السبب اللي خلاها ما تحدد بالضبط شنو نوع الكيس اللي چانت تقصده. هاي التفاصيل البسيطة اللي خلت الدنيا تنكلب، مع الأسف، ناس فسروا كلامها بطريقة بعيدة كل البعد عن قصدها الحقيقي. اللوزي رفضت التفسيرات اللي انتشرت، وگالت إن السالفة كلها ما چانت مقارنة بين أكلات، وإنما عن صفة شخصية تشاركها ويا شخصية چانت تقدمها بفيلمها "برلين".

الفنانة المصرية أكدت على حبها للمطبخ المصري والسوري بنفس القدر، وتساءلت باستغراب إذا چانت هي فعلاً قارنت بين المطبخين، وأجابت بالنفي! وگالت بصريح العبارة إن لا، هي ما سوت هيچ. وحتى تبرهن كلامها، ذكرت إن إجاباتها بلقاءات سابقة عن أكلاتها المفضلة چانت دايماً بيها أطباق مصرية أصيلة، مثل الكشري والملوخية ومحشي الكرنب، يعني شلون ممكن تقارن وتفضل على أكلها الأساسي؟!

الفيلم وشخصية مها

النقطة الأساسية اللي چانت اللوزي تحاول توصلها هي علاقة كلامها بفيلم "برلين" اللي تمثل بيه شخصية اسمها "مها". هاي الشخصية، حسب وصف اللوزي، تشتغل بالتدوين عن الأكل وتهتم كلش بنوعيته وتفاصيله الدقيقة. الصحفيين چانوا يسألوها عن أوجه التشابه بينها وبين شخصية مها اللي تجسدها بالفيلم، وهنا چانت إجابتها اللي صارت سبب الجدل. هي وصفت نفسها إنها تميل للتدقيق باختيار الأكل، مثل مها بالضبط، وشددت على إن هذا چان محور كلامها كله. يعني الموضوع چان عن شخصية فيلم وتجربة شخصية، مو مفاضلة بين عادات غذائية لشعبين. إحنا مرات من كثر حماسنا ننسى السياق، وهاي بالضبط السالفة اللي صارت ويا اللوزي، اللي كان هدفها توضيح العلاقة بينها وبين الشخصية اللي تقدمها في العمل الفني.

الجدل اللي صار

القصة بدت من انتشار مقطع فيديو للقاء ويا يسرا اللوزي، چانت بيه تحچي عن شلون أهل الشام يهتمون بجودة الأكل وطريقة تحضيره بشكل أكبر من المصريين اللي "يستسهلون" الأكل المتاح بس لسد الجوع. طبعاً، هيچ تصريحات ممكن تثير مشاعر هواية ناس، ولهذا مو غريب إنها جابت وراها انتقادات قوية على السوشيال ميديا. البعض اعتبر كلامها تعميم مو بمحله على عادات المصريين الغذائية، بينما اكو ناس دافعوا عنها وگالوا إن من حقها تحچي عن تفضيلاتها الشخصية والعادات اللي تربت عليها.

حتى الكاتب والطبيب خالد منتصر دخل على الخط، ودافع عن الكشري المصري دفاع المستميت! يعني السالفة صارت أكبر من "شيبسي" وصارت بيها كشري وشخصيات عامة، وكل واحد يحاول يدافع عن مطبخه! بالنهاية، اللوزي گالت كلامها چان مرتبط بتجربتها الشخصية ودورها بالفيلم، ورفضت تفسيره كمقارنة بين مطبخين.

هاي السالفة تعلمنا إن كل كلمة تنحچي ممكن تصير ضجة، حتى لو چانت عن "كيس شيبسي"! زين انتو شنو رأيكم، الموضوع چان يستاهل كل هاللغط؟