ترفيه

في موقف ما متوقع أبد، وأثار ضجة قوية وتفاعل كلش واسع بين الجمهور، النجم العراقي "القيصر" كاظم الساهر انحط كدام مفاجأة حقيقية وغير متوقعة بالمرة. واحد من معجبينه قدر يتخطى كل الحواجز الأمنية اللي حوالين المسرح ويصعد للمنصة بمدينة العقبة الأردنية، وراح باتجاهه مباشرةً بدون أي تردد. هاي اللحظة اكيد خربطت "القيصر" كم ثانية ودخلته بحالة ارتباك، قبل لا يسيطر عالوضع بكل احترافية وذكاء عالي، ويخلي الجمهور يشهد على ردة فعله.

الفيديوهات اللي انتشرت بسرعة بالإنترنت وثقت هاي اللحظة، والشاب صعد للمسرح وعلى وجه القيصر علامات صدمة وارتباك. المعجب اقترب بسرعة حتى يحضنه، وهاي اللقطة صارت من أكثر اللقطات المتداولة على السوشيال ميديا.

رد فعل القيصر: هدوء وذكاء

اللي جذب الانتباه مو بس اقتحام المسرح، لا، رد فعل القيصر هو اللي كان الأهم. كاظم اختار يتعامل ويه الموقف بهدوء تام، وأشر للأمن يبتعدون عنه وما يتدخلون، وبعدين أخذ صور تذكارية ويه الشاب اللي كان كلش فرحان. وراها، وبكل لطف وهدوء، دلاه على طريق النزول من المسرح والرجوع لمكان الجمهور. هاي اللفتة العفوية لاقت تفاعل كلش واسع وإشادة كبيرة من محبينه بكل مكان.

الجمهور تفاعل بشكل مو طبيعي ويه تصرف النجم العراقي الذكي والمحترف، وتصرفه كان النقطة الأكثر تداولاً بالحادثة. كاظم فضل يمتص الموقف ويهديه بدل ما يعتبره تجاوز أمني ويطرد الشاب فوراً. هو شاف إن الشاب ما كان يقصد أي أذية، بس راد يوثق هاي اللحظة حتى يعبر عن حبه الكبير إله. لهالسبب، القيصر قرر ينطي الشاب الفرصة يحقق أمنيته وهالمشهد عكس تقديره العميق لمحبة جمهوره وحرصه على عدم إحراج أي أحد من محبينه كدام الناس كلها.

الناس كلش مدحت تصرف القيصر، وهواية شافوا إن طريقته بالتعامل ويه الشاب أظهرت جانب إنساني وأبوي لطيف بشخصيته، وبينت قدرته العالية على تحويل موقف ممكن يكون محرج ومفاجئ إلى لحظة حلوة وإيجابية الجمهور راح يتذكرها دايماً.

مو أول مرة... تاريخ طويل ويا المعجبين

هاي الحادثة مو الأولى من نوعها بمسيرة كاظم الساهر الفنية، فقد تعرض لمواقف مشابهة قبل هالشي بحفلاته بعدد من الدول العربية المختلفة. هواية معجبين حاولوا يوصلوله مباشرة على المسرح حتى يعبرون عن حبهم الكبير إله ويريدون يلتقطون صور وياه للذكرى.

من أبرز هاي الحوادث اللي صارت بحفل الساهر بإسطنبول بسنة 2019، من اقتحمت معجبة المسرح فجأة، واندفعت باتجاهه وحضنته من ورا وهو ديغني أغنية من أغانيه. الفيديو اللي انتشر بوقتها بين علامات المفاجأة والخوف على وجهه، قبل لا يتدخل الحراس ويبعدون البنية. بس كاظم طلب لاحقاً يسمحون إلها ترجع وتاخذ صورة وياه.

وكذلك بحفلات القيصر بلبنان، وتحديداً بمهرجانات إهدن، صار موقف مشابه من صعدت معجبة للمسرح وهو ديغني أغنية "قولي أحبك" المشهورة. القيصر فاجأها بتعامله الهادئ واللطيف وحرصه على التقاط صورة وياها،

القيصر مستمر بنشاطه الفني: ألبوم "بلا عنوان"

على صعيد الفن، هذا الظهور لكاظم يجي بوقت هو مستمر بيه بنشاطه الغنائي القوي والمميز، بالتزامن ويه ألبومه الجديد "بلا عنوان" . الألبوم هذا يضم ثمنطعش عمل غنائي وقصيدة مميزة، ويجمع بشكل متقن بين جمال اللهجة العراقية الأصيلة وروعة اللغة العربية الفصحى. وهذا يعتبر امتداد طبيعي للهوية الموسيقية والشعرية الفريدة اللي اشتهر بيها كاظم الساهر طول مسيرته الفنية الطويلة والناجحة.

الألبوم يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة كلش من ناحية الألحان والتوزيع الموسيقي، بالإضافة إلى أعمال ثانية تعاون بيها ويه هواية شعراء وموزعين موسيقيين مبدعين. ومن الأعمال اللي لفتت الانتباه كلش بالألبوم، أغنية "تدخنين" اللي كلمات الشاعرة العراقية الراحلة لميعة عباس عمارة، وألحان كاظم الساهر نفسه، وتوزيع ميشال فاضل. هذا التعاون يعكس ارتباط القيصر المستمر بالنصوص الشعرية القوية والاختيارات الموسيقية اللي تميز تجربته الفنية عن غيره.

يا ترى شراح يسوي القيصر لو كل مرة يصير هيج، ويضل يوافق ياخذ صور ويه الكل؟