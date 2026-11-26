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الفنانة هدى حسين، اللي كلنا نموت عليها وعلى أعمالها، جايتنا برمضان 2027 ومعاها مسلسل جديد اسمه "أم حلال". من هسه، كل عشاق الدراما ومتابعيها بالوطن العربي منتظرين بفارغ الصبر شنو الإبداع اللي راح تقدمه نجمتهم المفضلة بهالسباق الرمضاني المنتظر.

قصة "أم حلال" شكلها راح تكون شي ما شايفيه! المسلسل كله غموض وأسرار ومفاجآت، وكل هذا ممزوج ببيئة شعبية أصيلة وفولكلور خليجي. بس اللعبة الحقيقية وين؟ الأحداث كلها تدور على متن سفينة! يعني الرحلة تبدأ بأجواء هادئة، وفجأة بالليل وسط البحر تتحول لعالم مختلف. من هسه عقلنا راح يشتغل ويحلل شنو ممكن يصير. المسلسل من تأليف الكاتب المبدع محمد شمس، والإخراج لمعتز حسام، أما الإنتاج فمن نصيب علي العلي. يعني فريق متكامل والمفروض نشوف شغل مرتب ويطير العقل.

بس المفاجأة مو بس "أم حلال"! المصدر يذكر أيضاً مسلسل "الحانوتي"، وهو يضم نخبة من نجوم الخليج. تخيلوا منو اللي جمعوهم؟ حمد العماني، خالد البريكي، شيماء علي، حمد أشكناني، بثينة الرئيسي، مرام البلوشي، فرح الصراف، فَيّ الشرقاوي، إبراهيم الحبابي، ريان دشتي، سعاد الشطي، جمال الصالح، وعبدالمحسن الأسود. كلهم سوية بمسلسل واحد، يعني شي من الآخر! "الحانوتي" من تأليف علي شمس – لا تخربطون بينه وبين محمد شمس اللي كتب "أم حلال" – والإخراج لمحمد مغراوي.

وبعد، هم مو كافي! كما يشارك في مسلسل "المهبولة" الذي ينتمي لدراما الرعب النفسي. يعني جماعتنا أهل القلوب القوية خل يحضرون نفسهم، لأن الأجواء راح تكون مرعبة ومخيفة! المخرج هو حسين دشتي، والكاتب هيثم بودي، وهذا أول مرة يكتب أعمال رعب. حالياً جاي يختارون باقي النجوم اللي راح يشاركون بهذا العمل المرعب.