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شنو هالخبر الحلو اللي يفتح النفس! تخيلوا عاد، النجمة المصرية اللي نعرفها ونحبها، الجميلة والمبدعة بكل معنى الكلمة، جميلة عوض، راح تتكرم بمناسبة حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة. هذا المهرجان اللي الكل دا يحكي عنه، وبرئاسة المخرج هاني لاشين.

من جد، جميلة عوض تستاهل الورد وكل التكريم على كل أعمالها الفنية اللي خلتها بقلوبنا. يعني شوفوا الإبداع، كل دور أحلى من الثاني! والمهرجان مو بس تكريم، لا عيني! هذا الحدث السينمائي الكبير جايب وياه قائمة أفلام مختارة تضم 18 فيلم قصير يجنن و 8 أفلام طويلة تفتح النفس، وكلها راح تتنافس ضمن مسابقتين رسميتين: وحدة مخصصة للأفلام الطويلة اللي بيها هواية تفاصيل، والثانية للأفلام القصيرة اللي بيها عمق رغم صغر حجمها. يعني راح نشوف حماس وتحدي مو طبيعي بين المخرجين والممثلين، والكل يريد يبين أحسن ما عنده!

بس تدورون على الأحلى؟ الأفلام المشاركة جايتنا من 21 دولة من كل حدب وصوب حول العالم، يعني من تدخلون المهرجان تحسون بأجواء عالمية بامتياز، كأنما مسافرين لكل هاي الدول! وطبعًا، لازم نذكر منو هاي الدول اللي مشاركة ويانا: من مصر، إسبانيا، تونس، بولندا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، المغرب، بلجيكا، كندا، سلطنة عُمان، فرنسا، رواندا، غانا، البرازيل، بيرو، كوبا، المكسيك، قطر، كولومبيا، وإي نعم، العراق حبايبنا وأهلنا هم موجودين ومشاركين بقوة! هذا التنوع الخرافي يثبت وبجدارة انه المهرجان وصل للعالمية وصار منصة حقيقية تجمع ثقافات وتجارب سينمائية مختلفة من كل أنحاء الكوكب، وكلها تعالج قضايا مهمة مثل البيئة والإنسان والطبيعة بطرق فنية إبداعية تخلي الواحد يفكر.

وبصراحة، الدورة الثالثة من هذا المهرجان الضخم مستمرة بترسيخ مكانتها وبكل قوة كمنصة سينمائية دولية متخصصة، وهالشي كله جاي من استغلال جمال الفيوم البيئي والثقافي الفريد، اللي يخليها مكان مثالي للاحتفاء بالسينما والفنون المعاصرة بأبهى صورها. يعني مو بس أفلام، لا عيني، حتى المكان نفسه تحفة! والمهرجان راح يستمر لأيام حلوة وممتعة، من 25 ولغاية 30 نوفمبر 2026.

وهذا فريق إدارة المهرجان: برئاسة المخرج هاني لاشين، وعندنا سيد عبد الخالق اللي يشغل منصب مدير للمهرجان، والناقدة الكبيرة ناهد صلاح نائبة الرئيس، والإعلامية المتألقة نرمين عامر أمين عام، والفنان الموهوب أحمد مجدي مستشار للمهرجان. كلهم سوية دا يشتغلون حتى يطلعون هذا المهرجان بأحلى صورة. يعني صراحة، نتمنى نشوفكم هناك! وبعيد عن كل هالأخبار الرسمية، يا ترى شنو أكثر فيلم تتوقعون راح ياخذ جائزة ويسوي ضجة؟ وشنو رأيكم بهالخبر الحلو عن جميلة عوض؟ تستاهل ولا ما تستاهل التكريم؟