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يا جماعة، شكو ماكو؟ ترقبوا الخبر اللي يجنن! نجمتنا الصاعدة، ياسمينا العبد، راح تكسر الدنيا ببطولتها المطلقة الأولى بمسلسل "بنت إمبارح"! تصوروا، أول مرة هيه البطلة الأساسية، وهذا بحد ذاته فد إنجاز مو سهل. راح نشوفها برمضان 2027، ونتوقع منها إبداع. المسلسل بس 15 حلقة، يعني قصة مكثفة ومترابطة، وهيه حتبدي تصوير مشاهدها بنهاية الشهر الحالي، يعني ماكو مجال للراحة، البنت فول طاقة!

ياسمينا مو بس بالمسلسلات، لا عيني! هسة بالسينما، كلنا عاجبين بفيلمها "ولا كان عالبال" اللي جاي يعرض حالياً. وأحداثه تدور بمدينة الأقصر الساحرة. شنو قصته؟ يحچي عن حسن اللي يلعبه نور النبوي، شلون يتورط بسلسلة مواقف كوميدية ورومانسية بعد ما يتكلف من رجل الأعمال أبو يارا بالتقرب من ابنته يارا ويفوز بقلبها. تشوفون شلون المصالح الشخصية تتشابك وي المشاعر، والفيلم مليان مفاجآت ومواقف كلش مضحكة وتجيب العافية. وياها بالتمثيل نور النبوي طبعاً، ومروان المسلماني، وأشرف عبد الباقي، وجود السفياني.

ومو بس هيچ، ياسمينا همين مشتركة بمسلسل ثاني قوي كلش، "الأمير"، اللي بطولته لأحمد عز. هذا المسلسل اللي راح نشوفه بالمنصات، بي أكشن وتشويق مو طبيعي، ويعتمد على أحدث التقنيات البصرية اللي تخلي الواحد صافن. ياخذونه بين الرياض والقاهرة بالتصوير، وهذا الشي يبينلك شكد الإنتاج ضخم ومو أي كلام. والمخرج العالمي ستيفن هوبكنز هو اللي متولي الإخراج، فأتوقعوا فد شي عالمي وصدك يستاهل المشاهدة! أحمد عز يخوض بهذا المسلسل تجربة المنصات لأول مرة، والعمل بس 6 حلقات، يعني ما بيه مط مطة، كله أحداث قوية. الفكرة للمستشار تركي آل الشيخ، والسيناريو لصلاح الجهيني. وياهم كوكبة من النجوم العرب والعالميين مثل أمينة خليل، وبيدرو ألونسو، وتوبا بويوكستون، ومريم أوزرلي، وسامي الشيخ. يعني ياسمينا صدك راح تنور الشاشات والمشهد الفني كله بهل الأعمال القوية،

شلون راح تلحگ على كل هذا الشغل؟ عاشت إيدها على هل النشاط، بس يا ترى شنو مفاجآتها بعد؟