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شلونكم يا أهل الذوق والرقي؟ اليوم عدنا خبر يخلي الرأس يفتّر من الفرحة! من قلب تحضيرات مسلسل «180» اللي كله أكشن وإثارة، المنتج كول كريم أبوذكري فاجأنا بتعاقده مع الفنان الشحات مبروك! تتخيلون هذا الدور؟ المسلسل مقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

طبعًا مو بس هو، الشحات مبروك راح يكون ويا كوكبة من النجوم اللي نحبهم ونتابعهم مثل عمرو يوسف وميرنا نور الدين وأمير المصري. بلشوا تصوير أولى مشاهد المسلسل، والجماعة كلهم حماس وطاقة حتى يقدمون النا تجربة درامية مختلفة عن كلشي شفناه قبل، كلها أكشن وحبكة مو طبيعية.

المسلسل فكرته كلش إنسانية وقوية بنفس الوقت. راح يسلط الضوء على قصص بطولات رجال الحماية المدنية والدفاع المدني، ذولة الأبطال اللي يواجهون أصعب المخاطر والتحديات حتى ينقذون الأرواح ويكافحون الحرائق اللي ما ترحم. تخيل وياي الشجاعة اللي يمتلكوها وهما يطبون بنص الخطر علمودنا! أما دور الشحات مبروك بهذا كله، فيكولون عنه راح يكون مفاجأة ضخمة للجمهور. يعني مو بس إضافة، هذا بُعد جديد تمامًا للعمل، وشخصيته راح تكون حافلة بالمفاجآت وتضيف هواية للقائمة الذهبية لأبطال المسلسل.

ويا هذا المسلسل، المنتج اللامع كريم أبوذكري راح يخوض تجربة جديدة كليًا. هاي أول مرة يدخل عالم دراما الأكشن، بعد ما شركته K Media جانت معودتنا على الأعمال الاجتماعية والكوميدية الخفيفة اللي نحبها. يعني هذا تحول كبير ومبين عليه ناوي يثبت وجوده بقوة بهذا النوع من الدراما. نكولها وبكل صراحة، كلنا ترقب لهذا التغيير الجريء.

المسلسل متكون من خمسطعش حلقة، يعني حلو ومركز ومراح يخلينا نمل أبدًا. القصة من إبداع الكاتب محمد حجاب، والإخراج للمبدع أحمد ماجد المصري. الفكرة المحورية تدور حول عالم رجال المطافئ والحماية المدنية، اللي همه فعلاً أبطال حقيقيين. بوقت اللي الناس كلها تهرب من النار والخطر، همه يدخلون وبكل شجاعة حتى ينقذون أرواحنا. يعني قصة بيها عمق ورسالة إنسانية تستاهل كل الاحترام والمشاهدة.

الصراحة، بعد كل هاي الأخبار الحلوة، «180» صار على رأس قائمة المسلسلات اللي ننتظرها برمضان 2027 بفارغ الصبر. هسه كولولنا، تتوقعون الشحات مبروك شراح يسوي بهالمسلسل الأكشن؟ شراح يكسر الدنيا هالمرة؟