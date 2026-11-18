ترفيه

النجمة العالمية شاكيرا صدمتنا بخبر مو كلش حلو! الحفلة المنتظرة الها بمصر، اللي جانت المفروض يوم 28 نوفمبر 2026، تأجلت! شنو رأيكم؟ الموعد الجديد صار بشهر أبريل 2027، يعني لازم ننتظر لأبريل 2027! كل هذا التحمس والهوس بيها لازم ينخزن للعام الجاي؟ يا ستار، الصبر من عندك يا رب.

شاكيرا بنفسها نزلت رسالة بمواقع التواصل الاجتماعي، ووكفت تكسر الخاطر، كالت شكد هي فرحانة تغني بمصر وتحديدًا يم الأهرامات، بس بنفس الوقت، بينت حزنها على تأجيل الموعد الحالي، وأكدت إنها مشتاقة حيل للقاء جمهورها المصري بالموعد الجديد. يعني هي هم حزينة مثلنا، بس شنسوي بعد؟

وهمين شاكيرا شكرت الجمهور المصري على الحفاوة الكبيرة اللي شايفتها منهم عالسوشيال ميديا، وكالت إن هذا التفاعل الحلو زاد حماسها وشغفها للحفل اللي منتظريه كلنا. زين هي شافت حماسنا، ليش هيج تأجل الموعد؟ عمي شاكيرا، هسه الكل لازم ينتظر! شنو خططكم للعام الجاي، بعدكم متحمسين لو راح يبرد الحماس؟