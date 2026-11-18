ترفيه

ميرهان حسين ناوية تكسر الدنيا برمضان 2027! الفنانة دتقوي رجعتها للمنافسة الدرامية مو بمسلسل واحد، لا عيني، بمسلسلين اثنين. الأول "أبو الدهب" وراح تشارك بيه ويا مصطفى شعبان ونيللي كريم، والثاني "القناع" ويا الفنان ياسر جلال. يعني وضعها راح يكون فول حماس وتركيز، كلنا منتظرين نشوف شراح تبدع هالمرة. وكان المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل "أبو الدهب" يوم الثلاثاء.

مسلسل "أبو الدهب" يجمع بين مصطفى شعبان ونيللي كريم، ومن كتابة محمود حجاج وإخراج محمد أسامة، وإنتاج شركة سينرجي. المسلسل راح ينعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية. قائمة أبطال العمل قوية كلش، بيها رياض الخولي، ومجدي كامل، وأحمد صفوت، وإسلام جمال، وأحمد بدير، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وياسر فرج، وفتوح أحمد، وطبعاً ميرهان حسين وياهم.

وبنفس الوقت، ميرهان دتتحضر تبدي تصور دورها بمسلسل "القناع" اللي راح ينعرض هم برمضان 2027. هذا المسلسل راح يكون 15 حلقة بس، ويا ياسر جلال، ويشاركون بيه بسمة، وخالد سليم، وهيدي كرم، ودعاء حكم، وتوانا الجوهري. يعني تشكيلة أبطال ثانية تخبل، كل واحد أحسن من الثاني. المسلسل من تأليف محمد السوري وإخراج هشام الرشيدي.

وعلى صعيد السينما، ميرهان حسين وصلت للمراحل الأخيرة من تصوير فيلمها "الحارس" ويا هاني سلامة وإخراج ياسر سامي. العمل رجع للتصوير مؤخراً بعد توقف سنة كاملة، يعني حيل طولوا! وبقى لميرهان بس يوم واحد تصوير وتودع الفيلم. الحلو بالموضوع، إنها دتلعب دور بلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، أكيد راح تبدع بيها وتطلع الشخصية كلش حلوة وواقعية.

وإذا حسبنا كل هذا قليل، ميرهان دتكمل رجعتها للغناء بألبومها الجديد "شط قلبي". قبل فترة نزلت أغنية الألبوم اللي تحمل نفس الاسم، وهذي رابع أغنية من الألبوم. يعني قبلها، نزلت "شهر ديسمبر" بأواخر العام الماضي، و"تؤ تؤ" بشهر تموز الماضي، و"هفرفش" بشهر أيلول الماضي. يعني دتذب أغاني وحدة ورا اللخ، الله يقويها ويوفقها بكل خطواتها!

بصراحة، ميرهان حسين هالمرة ما خلت حجة لأحد، بين تمثيل وغناء، هاي شراح تسوين بينا بعد؟