ياسمين عبدالعزيز ترد على السبكي بذكاء: مو عارفة أشكرك لو إيرادات فيلمي؟

ترفيه

الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز ردت على المنتج أحمد السبكي بعد حديثه عن نجاح فيلمها "خلي بالك من نفسك"، وذكّرته بأنه لم يكن متحمساً وقت نزول الفيلم.

ياسمين، اللي شاركت يوم السبت مقطع فيديو للسبكي على صفحتها بفيسبوك وهو يحچي عن نجاح الفيلم، شكرته بس بأسلوب يذكر بالماضي، وكالتله حرفياً: "عموما شهادة أعتز بيها.. ولو اني مش عارفة أشكرك ولا أشكر إيرادات فيلمي؟"، تعليق كلش لوتي ومبين قوية شخصيتها.

السبكي تحدث في حلقة من بودكاست "حوارات مع عباس" مع الفنان والكاتب عباس أبوالحسن، واعتبر الفيلم مثالاً للفيلم الناجح الذي غطى تكاليف إنتاجه. وهذا الفيلم جمع لأول مرة ياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا بعد مرور قرابة 23 عاماً على مشاركتهما معاً في المسرحية الشهيرة "كده أوكيه".

ووضح السبكي أن إيرادات الأفلام المصرية من شباك التذاكر بالسعودية صارت كلش مهمة وتعتبر دعم أساسي لصناعة السينما بمصر. وهو هذا الشي اللي يساعد المنتجين يغطون تكاليفهم ويستمرون بالإنتاج.

وكانت ياسمين عبدالعزيز شاركت عبر حسابها على إنستغرام ما يفيد بأن فيلمها "خلي بالك من نفسك" حقق إيرادات 10.6 مليون ريال سعودي (يعني تقريباً 2.8 مليون دولار أمريكي) من شباك السينما السعودية خلال 10 أيام من انطلاق عروضه أواخر يوليو.