الهضبة عمرو دياب يفتتح «كيان سيتي»… يعني خلص، المدينة صارت ترند!

ترفيه

شركة «إس تي إم للاستثمار» قررت ما تسوي إطلاق عادي لمشروعها الضخم «كيان سيتي» بشرق القاهرة، الحفل حضره مسؤولين كبار ورجال أعمال، لا وحضروا وياه شخصيات عامة ونجوم فن ومجتمع، حتى تكون الافتتاحية مثل ما يقولون، “شغل مرتب”.

الاحتفال صار بـ«كيان بارك» بقلب المدينة نفسها، والبرنامج الفني والاستعراضي جان يفتح النفس، تخيلوا فقرة غنائية للفنانة نسمة محجوب، ومو أي نسمة، لا وياها أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو ناير ناجي. ويا هذا كله، عروض بصرية وألعاب نارية خلت الأجواء ولا أروع، يعني حفلة ما تنمل منها أبدًا.

المشروع هذا «كيان سيتي» مو فد شي عادي أبد، يمتد على مساحة جبيرة تتجاوز 22 ألف فدان! يعني مدينة كاملة متكاملة. مكانها استراتيجي كلش، بامتداد شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة، وقريب من غرب العاصمة الإدارية الجديدة. الهدف منها مجتمع عمراني يجمع كل شي تحتاجه، من بيوت حلوة لخدمات تجارية وترفيهية وتعليمية وصحية، يعني مدينة الأحلام حرفيًا.

المدنية بيها كلش جديد ومتطور، بنية تحتية ذكية وتطبيقات للذكاء الاصطناعي، يعني مثل مدن الجيل الخامس والسادس اللي نسمع بيها بس بالقصص. بيها وحدات سكنية جاهزة للتسليم، أي للسكن الفوري كما ذكر المصدر، وياها حديقة مركزية ومساحات خضراء تخبل، ومدارس ومستشفيات ومراكز تجارية، وغير الأندية الرياضية والفنادق. يعني كل شي يخطر ببالك موجود.

أما مسك الختام، فجان صعود الهضبة عمرو دياب للمسرح. قدم مجموعة من أغانيه اللي كلنا نحبها ونحفظها صم، والجمهور طبعًا تفاعل وياه تفاعل يكسر الدنيا.

بعد كل هذا الترتيب والحفلة، «كيان سيتي» مو بس مشروع عقاري، جاء إطلاقه بحضور لافت.