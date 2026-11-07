الفنان قيس عبد الفتاح يكسر الدنيا ويعلن زواجه بعمر الـ 81 سنة!

ترفيه

الفنان القدير قيس عبد الفتاح قلب الدنيا راساً على عقب، لما فاجأ الكل بإعلان زواجه وهو بعمر الـ 81 سنة! أعلن الخبر عبر صفحته على فيسبوك، وكانت مليانة صور وفيديو من المناسبة، وهذا اللي خلى السوشيال ميديا تولع بالتهاني والمباركات.

وكتب في منشوره أنه وُفّق في اختيار شريكة حياته، بتاريخ 6/11/2026.

قيس عبد الفتاح من مواليد 19 تشرين الثاني 1945. تخرج من معهد التمثيل وبدأ مشواره الفني بنص الخمسينيات، وشارك بأدوار مساعدة بالعديد من الأفلام المصرية. هو فنان مخضرم، سجل رصيد أعماله 47 عمل متنوع بين الإذاعة والتلفزيون والسينما.

صحيح أدوار قيس عبد الفتاح ما جانت بطولة رئيسية، بس هو ترك بصمته بأعمال قوية كلنا نذكرها. تتذكرون فيلم "خلي بالك من زوزو" أو "أبي فوق الشجرة"؟ وشارك بأفلام مهمة ثانية مثل "أولاد ضرغام" و "لن أنسى أبدا" و "الرجل الذي عطس". وعلى صعيد التلفزيون، جان جزء من مسلسلات مثل "السع وفلسع" و"عائلة أبو حديد" و"مسألة كرامة"، إضافة إلى "الأيام" و"القاهرة والناس".

صراحة، هذا الخبر يفتح النفس، ويخلينا نشوف إن الحياة بيها أمل ولون بأي عمر. شنو رأيكم، منو من النجوم برأيكم راح يفاجئنا بخبر مثل هذا قريباً؟