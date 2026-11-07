كيفانش تاتليتوغ دمر الدنيا بإطلالته الجديدة... وشنو سر سعادته؟

ترفيه

نجم تركيا اللي كلنا نعرفه باسم "مهند"، كيفانش تاتليتوغ، طلع بتغيير شكله الجديد بمسلسله "الأعمال المنظمة: كنز قارون" ودمر الدنيا! الإطلالة الجديدة بيها بطن واضحة، شوارب كثيفة، وشعره صاير غامق، وهذا فرق كلش هواي عن الصورة اللي تعودنا عليها وخلت الجمهور يتفاعل كلش ويا هاللوك. المسلسل هذا، اللي بيه ثمان حلقات، بدأ عرضه يوم ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦، وهو يرجع بيه لشخصية ساري ساروهان اللي سواها قبل بفيلم "الأعمال المنظمة: مصيدة الأسماك" سنة ٢٠١٩. يعني رجعة قوية بس بشكل مختلف تماماً!

قصة المسلسل تدور حول عاصم نويان وربعه، اللي يفوتون بمغامرة خطرة من تطلع خريطة لكنز غامض، وطبعاً اكو منافسة قوية ويا مجموعات ثانية وصيادي كنوز دوليين. والبطولة مشارك بيها هواي نجوم كبار مثل يلماز أردوغان، وديميت أكباغ، وإزغي مولا، وأوراز كايغيلار أوغلو، ورضا كوجا أوغلو، وبنسو سورال. والعمل كله من إخراج شينول سونمز وتأليف يلماز أردوغان. يعني تيم قوي كلش ومسلسل مبين عليه راح يسوي تريند.

زين، بعيداً عن أضواء الشهرة وهالضجة كلها اللي صارت على شكله، كيفانش تاتليتوغ حچى عن شنو السعادة الحقيقية بنظره، ويأكد إنها ما الها علاقة بالفلوس أو الشهرة مثل ما أغلب الناس تتصور. لا عيني! هو يكول السعادة الحقيقية كلها براحة البال، والرضا، والاستقرار النفسي. ويشوف إن قضاء وقته ويا أهله وربعه والتمتع بالطبيعة يسعده أكثر بهواية من الأضواء وضغط الشغل اللي يجيبها الشهرة. هو يحب الحياة الهادية، وخاصة الأنشطة اللي يفضّلها مثل ركوب الخيل، ويحرص كلش إن حياته العائلية تبقى بعيدة عن عيون الإعلام والناس.

للتذكير، كيفانش متزوج من مصممة الأزياء باشاك ديزر من سنة ٢٠١٦، وعندهم ابن اسمه كورت إيفه. يعني حياته الشخصية عائلية وهادئة، عكس كل الضوضاء اللي تصير بحياة المشاهير، وهذا الشي اللي يخليه يلكي راحته.

بس مو كل الأخبار عن "مهند" حلوة ومريحة، اسم الممثل التركي ارتبط بحادث صار مؤخراً، عامل تركماني اتأذى بإصابات خطيرة من وگع من سطح بيت بإسطنبول، وهذا الحادث صار خلال أعمال تنظيف بعد عمليات ترميم. وصار خلاف قانوني بشأن منو اللي يتحمل المسؤولية. بس محامي كيفانش نفى تماماً مسؤولية موكله، وأكد ببيان دفاعي إن كيفانش وعائلته چانوا برا المدينة وقت وقوع الحادث، وإنه حتى ما قصروا وساعدوا العامل وتكفلوا بكل تكاليف علاجه. القضية بعدها بالقضاء والتحقيقات مستمرة.