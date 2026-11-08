ريهام عبد الغفور: منى زكي هي اللي خلتني ممثلة!

ترفيه

الفنانة ريهام عبد الغفور فاجأتنا بتصريحاتها الأخيرة عن الفنانة منى زكي! طلع مو بس إحنا منبهَرين بمنى، حتى ريهام عبد الغفور تعتبرها مثلها الأعلى.

كشفت ريهام بتصريحات تلفزيونية إن منى زكي كانت السبب الأساسي اللي خلاها تدخل مجال التمثيل. كالت بالحرف: «مثلي الأعلى، وهي سبب أساسي إني اشتغلت في التمثيل من كتر ما كنت بحبها».

زين، ريهام عبد الغفور كانت مشاركة بمسلسل حكاية نرجس بموسم دراما رمضان 2026 اللي فات. أما منى زكي، فحالياً عروضها مستمرة بمسلسل طالع نازل. يعني حتى النجوم الهم نجوم يتأثرون بيهم!