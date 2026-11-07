بابيون هاني شاكر بالمتحف؟ العائلة تبرعت بمقتنيات أمير الغناء!

ترفيه

يا جماعة الخير، خبر يخلي الواحد يكيف ويضحك بنفس الوقت! عائلة أمير الغناء العربي، الفنان الراحل هاني شاكر، قرروا يتبرعون بمجموعة من مقتنياته الشخصية والفنية الفخمة لمتحف الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. يعني تخيلوا، من اليوم وصاعداً، بدلات وقمصان هاني شاكر مو بس بالصور والفيديوهات القديمة، لا، راح تصير قطع أثرية تستاهل الزيارة!

المجموعة تضم ملابس ارتداها هاني شاكر خلال مشواره الفني. من ضمنها بدلة وقميص و"بابيون". وياها بعد، مجموعة من دگم القمصان اللي محفور عليها اسمه، يعني حتى التفاصيل الصغيرة مهمة، وشهادات تقدير تحجي عن محطاته المهمة وإنجازاته. يعني صار عدنا فرصة نشوف "ستايل" أمير الغناء العربي عن قرب، ونتذكر الأيام الحلوة مال أغانيه اللي لا زالت ببالنا. منو يدري، بلكي الدگم بيها لمسة سحرية من صوته الخيالي!

الإهداء قدمه المهندس محمد إيهاب الشيمي، وجاء في إطار جهود أكاديمية الفنون، وبقيادة الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، هدفها يحافظون على إرثنا الفني العظيم ويوثقون مسيرة نجومنا اللي شكلوا تاريخ الأغنية العربية. والمتحف هذا اللي يسوون بيه حالياً، راح يلم كل مقتنيات نجومنا ويخليها مكان آمن للأجيال الجاية والباحثين. يعني بعد لا أحد يكول ما نعرف شي عن فنانينا الكبار، لأن كلشي راح يكون كدام العين!

وهاي المقتنيات، مو بس راح تنعرض للفرجة والفرجة الحلوة، لا! راح تكون مصدر إلهام للي يريدون يتعرفون على مشوار العمالقة وشنو قدموا للفن، وشلون وصلوا لهذا النجاح. دور أكاديمية الفنون لا يقتصر على التعليم والتدريب الأكاديمي، بل يمتد إلى حماية الذاكرة الفنية المصرية وتصون تراث اللي سبقونا حتى تبقى قصصهم محفورة ببالنا وللأجيال القادمة. يعني كفو منهم، لازم الكل يدعم هيج مبادرات! منو بينا ما يتمنى يشوف أغراض فنانة المفضل أو فنانته المفضلة بمتحف ويحس بوجودهم؟

وهسه السؤال الأهم: تتوقعون شنو أول شي راح تتبرعون بيه من مقتنياتكم الشخصية لمتحف المستقبل؟ اكيد مو صور الغداء اللي تنشروها كل يوم!