حودة بندق وجنات يدخلون نادي المليون مشاهدة بـ'النصيب'!

ترفيه

يا جماعة الخير، مطرب المهرجانات حودة بندق احتفل ويانه بوصول أغنيته الجديدة "النصيب" لمليون مشاهدة على يوتيوب! والمفاجأة مو هنا، المفاجأة إن هالرقم الرهيب وصلوله بـ6 أيام بس! طبعاً الدويتو يجمع حودة بصوت الفنانة جنات اللي كلنا نعرفه فد شي.

حودة بندق ما سكت، نزل رسالة على فيسبوك وكال بيها شكد هو طاير من الفرحة بهذا النجاح. وكال إن هذا المليون يمثل أهمية خاصة بالنسبة له، لأنه يحب العمل ويشارك فيه صوتاً كبيراً بحجم جنات. وصدق هو حقّه يفرح، يعني دويتو يجمع صوت المهرجانات القوي ويه الصوت الطربي الأصيل لجنات؟ يا عيني، أكيد هذا التعاون راح يسوي ضجة، والمليون خير دليل!

أغنية "النصيب" هي مو بس أغنية حلوة، هي جزء من الأغاني الدعائية لفيلم اسمه "نصيب" هماتين. هذا الفيلم بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم معتصم النهار. يعني صار عدنا دويتو يجنن وفيلم شكله حيكون طركاعه، شنو هالباكيج المتكامل؟

قصة الفيلم تدور بأجواء رومانسية اجتماعية حلوة، وبالتحديد بمنتجع سياحي بمدينة الغردقة. ياسمين صبري تلعب دور أرملة غنية ورثت منتجع من زوجها الملياردير، وتبدي تدور على شريك حياة جديد، وتدخل بتجارب عاطفية مختلفة. عاد هنا يدخل معتصم النهار بحياتها ويحاول يتقرب منها، والعلاقة تتطور بيناتهم بمواقف بيها رومانسية وكوميديا وتشويق. يعني قصة تستاهل الواحد يتابعها!

وغير ياسمين صبري ومعتصم النهار، الفيلم بي مشاركات قوية من خالد سرحان ورحمة أحمد ودنيا ماهر ودنيا سامي وعمر الشناوي ووليد فواز وأحمد فهيم ومصطفى أبو سريع وطارق الإبياري. ومو بس هذول، اكو نجوم ضيوف شرف مثل محمد أنور ونضال الشافعي ومحمد لطفي. الفيلم من كتابة أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين، وتصويره كان كله بالغردقة. فد شغل متعوب عليه، ماكو كلام!

هسه عاد السؤال: منو راح يروح يشوف الفيلم بالسينما بعد ما سمع هالأغنية الحلوة؟