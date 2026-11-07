نيللي كريم تشرب قهوة بـ«الخاصة».. غير عالم!

ترفيه

الفنانة نيللي كريم رجعت شعلت الدنيا بستايلها اللي ما يغلط! نزلت صور جديدة على حسابها الرسمي بإنستغرام وهالمرة اللقطة كانت غير شكل: قاعدة بطيارة خاصة وتشرب فنجان قهوة بكل هدوء ورواق. يعني يا بختها بهالهدوء والخصوصية، واحنا ندور على مكان بالشارع نشرب بيه قهوتنا!

الإطلالة مالتها؟ لا تسأل! فد شي يجنن يجمع بين الأناقة والبساطة، بعيد عن التكلف والهوس. اختارت قطعة بلون أزرق غامق، بدون ردانات، والتصميم مالتها جان يشبه الجينز. بصراحة، طالعة تخبل ومرتبة، وتعرف شلون تلبس بساطة وتطلع قمة بالروعة والذوق الرفيع.

هسه سولفولي، منو بينا ما يتمنى يكعد هيج بسلام وراحة، بعيد عن الزحمة والضوضاء اللي ما تخلص، بس بفنجان قهوة بطيارة خاصة؟ والله غير عالم! مو مثلنا ندور على كروة الكيا الصبح ونتعارك ويا السايق!