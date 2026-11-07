طارق العريان: "أحمد سعد دمه خفيف وأعرف أطلع منه تمثيل كويس" — شنو رأيكم؟

ترفيه

المخرج اللي أعماله تحجي عنه، طارق العريان، نزل بكم تصريح جديد يخلينا صافنين ونحلل الوضع. السالفة وما بيها، إنه العريان كال عنده فكرة يتعاون ويه فناننا الحبيب أحمد سعد بفيلم سينمائي. يا جماعة، منو كان يتوقع هالموضوع؟ يعني فد خطوة جريئة كلش!

العريان جان صريح كلش بوصفه لأحمد سعد، وكال عنه بالحرف الواحد: "دمه خفيف جدا أنا أعرف أطلع منه تمثيل كويس". بصراحة، إحنا همينا نشوف سعد عفوي وطبيعي، وبكل أغنية يطربنا ويضحكنا بخفة دمه. بس تمثيل؟ هذا تحدي جديد كلش إله وللمخرج العريان بنفس الوقت.

العريان هم اعترف إن هاي الخطوة ممكن تكون مغامرة، بس هو مستعد يغامر بيها لأن يعرف أحمد سعد شخصية تلقائية، ويشوف إنه يحتاج سيناريو وحوار وشخصية تنرسم إله، ويعتقد إنه قادر على هالشي. هل راح يكدر يسويها ويطلع من سعد ممثل قوي؟ إحنا ننتظر ونشوف إذا هالشي راح يضرب لو لا!

بس الموضوع مو بس عن مشروع أحمد سعد، العريان فاجأنا بخبر ثاني مهم كلش لعشاق الأكشن: النجم أحمد السقا انضم لأبطال الجزء الرابع من فيلم "ولاد رزق". يا ستار! السقا ويه فريق "ولاد رزق"؟ يعني أكيد راح نشوف أكشن مو طبيعي، وحماس يرفع الأدرينالين!

العريان وضح إنه من البداية، أحمد مالك معاهم من الأول، وحسن مالك ويوسف رأفت راح يكونون ويا الفريق، وآية سماحة مو مؤكدة 100%. أما السقا، فشخصيته جديدة وكلها يعيدون كتابتها حالياً، والعريان قال إن الشخصية عاجبتهم كلش وممكن يسوون بيها شي بعدين.

للتذكير، فلم "ولاد رزق 3" جان آخر جزء نزل من السلسلة الناجحة، وبطولته كانت لممثلين ثقال مثل أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، وماجد الكدواني، ومحمد لطفي، ومنى ممدوح، ونسرين أمين. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان نفسه.

وعلى سيرة نجم الأكشن أحمد السقا، لا تنسون إنه آخر شي نزل إله كان فيلم "خلي بالك من نفسك" ويه النجمة ياسمين عبد العزيز و لبلبة ومحمد رضوان ومصطفى أبو سريع وضيوف شرف ثانيين. الفيلم تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

السؤال اللي ببال كل واحد بينا: هل أحمد سعد راح يكون مفاجأة الشاشة الكبيرة ويطلع منه ممثل حقيقي بفيلم من إخراج العريان؟ لو "ولاد رزق 4" راح يكسر الدنيا بوجود السقا ويسوي أرقام قياسية؟ إحنا متلهفين نشوف كل هالشغل اللي جاي!