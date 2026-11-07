أمينة خليل ويّا أبطال «شقو 2»... شكو ماكو؟

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راح نبدي بالخبر اللي هز الوسط الفني: الفنانة أمينة خليل رسمياً انضمت لفيلم «شقو 2»، وهذا الشي مو خبر عادي، يعني قائمة الأبطال بيه صايرة نار على علم! وياها الفنان عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ويسرا اللي كلنا نحبها، وطبعاً عباس أبو الحسن وحسن مالك وخالد الصاوي، يعني تشكيلة ولا أروع.

السبكي الأب والابن مكملين الشغل، أحمد السبكي هو المنتج، وكريم السبكي على الإخراج، وياهم وسام صبري اللي كاتب القصة. تصوير الفيلم راح يبلش قريب حيل، وواضح إنه باقي التفاصيل راح تنعلن شوية شوية، بس من هسه نقدر نقول إنه الفيلم راح يكسر الدنيا.

بس لحظة، أمينة خليل مو بس مشغولة بـ«شقو 2»! لا، عندها فيلم ثاني اسمه «حدوتة» مستنية عرضة. هذا الفيلم حتكون بيه أمام الفنان أحمد حلمي.

الفيلم هذا راح ينزل بالسينمات المصرية يوم 11 نوفمبر. وأمينة طبعاً ما قصرت، روجت للفيلم بحسابها على إنستغرام ونزلت البوستر الرسمي. علقت عليه وسألت سؤال فضولي كلنا نريد نعرف جوابه: «يا ترى هدى عارفة الحدوتة؟ فيلم حدوتة يوم 11/11 في جميع سينمات مصر والوطن العربي». يابا إحنا اللي راح نعرف الحدوتة يوم 11/11!

فيلم «حدوتة» همينا بيه كوكبة من النجوم، يعني غير أحمد حلمي وأمينة خليل، راح نشوف ماجد المصري، وخالد الصاوي (أي، رجعلكم من جديد!)، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم. يعني مو بس الأبطال الأساسيين اللي ثقال، لا وحتى الأدوار المساعدة أبطال بحد ذاتها.

الفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، والمخرج مازن أشرف، أما الإنتاج فمن أحمد بدوي. يعني الطاقم كله من الكبار. إحنا من هسه محتارين، يا فيلم لأمينة خليل راح نشوف أول واحد وشراح يعجبنا أكثر؟