عشرين سنة ورامي صبري بعده بالساحة؟ “حبيبي الأولاني” احتفل بمشوار فني طويل!

ترفيه

رامي صبري، الذي رافقت أغنياته أجيالاً من جمهوره في لحظات الفرح والحنين، احتفل أمس بمرور عشرين سنة بالتمام والكمال على بداية مشواره الفني. يعني مو قليل!

مناسبة مثل هاي، أكيد ما تتفوت. صبري قرر يحتفل بيها بحفل غنائي، والمناسبة تستحضر حكايات الحب والفراق والعتاب التي حملها صوته على مدى السنين.

طبعاً هو معروف من زمان إله مكانة كلش قوية ومميزة بالساحة الغنائية العربية، بس عشرين سنة، هذي مو رقم سهل، يعني بعده محافظ على مكانه بقوة.

المهم، بعد كل هالسنين وهالكم الهائل من الأغاني اللي كبرنا وياها، بعدكم تعتبرون رامي صبري هو “حبيبكم الأولاني” لو اكو غيره أخذ مكانه؟