أحمد العوضي قلب الدنيا بعين شمس والجمهور يصعد فوق سيارته! شنو هالخبصة؟

ترفيه

يا جماعة، شنو هالحب اللي شفتوه بعين شمس! الفنان أحمد العوضي سيارته انقلبت ساحة احتفالات وتدافع مو طبيعي، والأطفال ما اكتفوا بس بالالتفاف حولها، لا والله صعدوا فوك السقف، بس حتى يشوفون نجمهم المفضل ويحتفلون بيه بحماس يجنن!

كل هالهوسة صارت بالتزامن ويا الاحتفال ببدء تصوير مسلسله الجديد "سلطان الديب" اللي مقرر عرضه برمضان 2027. السالفة بدأت لما أهالي عين شمس والنعام والمطرية وحلمية الزيتون رفعوا لافتة ترحيب بالعوضي في الشارع.

العوضي تفاعل ويا اللافتة بسرعة، ونشر صورتها بحساباته الرسمية على السوشيال ميديا، وأعلن تلبية دعوة الأهالي ومشاركتهم الاحتفال ببدء تصوير المسلسل، ووعدهم بالنزول إليهم بعد صلاة الجمعة، وفي استجابته تفاعل واسع من متابعيه ومحبيه.

"سلطان الديب" يمثل التعاون الرابع بين أحمد العوضي والكاتب محمود حمدان، بعد ما اشتغلوا سوية بمسلسلات "حق عرب" و"فهد البطل" و"على كلاي". المسلسل بطولة أحمد العوضي، رانيا يوسف، سوسن بدر، يارا السكري، خالد محمود، محمود عبد المغني، هدى الإتربي، أحمد فهيم، محمد علي رزق، لجين خليفة، ومعتز هشام وياهم كوكبة من الفنانين. المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج تامر مرسي.

الجمهور كلش متحمس ويعلقون عينهم على التفاصيل الجاية وشلون راح تكون الشخصيات، خصوصاً ويا كل اسم جديد ينضم للقائمة. يا ترى "سلطان الديب" راح يحقق ضجة مثل ما سوى العوضي بهاليوم؟