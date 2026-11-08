«هددني بالشطب».. لقاء سويدان تفجرها على أشرف زكي والنقابة!

ترفيه

الفنانة المصرية لقاء سويدان نزلت فيديوهات نار على فيسبوك، فضحت بيها اللي يصير بنقابة المهن التمثيلية، وكشفت الخلاف القوي بينها وبين النقيب أشرف زكي، ووصل الموضوع للتهديد بالشطب! لقاء سويدان تحدثت عن مخالفات داخل النقابة .

أنا مو زعلانة بس!

لقاء سويدان بدت كلامها بتحذير قوي، گالت إن أي واحد يتجاوز بحقها راح تتعامل وياه قانونياً. وتمنت أن يشتغل الجميع وألا تكون هناك نسبة بطالة.

يا نقيب، وين التحقيق؟

بعدين، لقاء كشفت إنها كانت تتمنى من النقيب أشرف زكي يحقق مع عضو بمجلس النقابة له فيديوهات غير لائقة على وسائل التواصل. وگالت إنها طلبت هالشي أكثر من مرة، وإن بعض الفيديوهات انحذفت بس بعدها موجودة بمواقع ثانية.

وردت لقاء سويدان على الفنان أحمد صيام، الذي كتب منشوراً قال فيه إن مهرجان النقابة أهم من المهرجان القومي للمسرح ومهرجان المسرح التجريبي. وگالت إن ما يصير يكون في كيان موازي لوزارة الثقافة، وإن دور النقابة تنظيم العمل وخدمة الأعضاء ورعاية مصالحهم.

منو ذولي الدخلاء؟

وهي اعترضت على كلام أحمد صيام اللي گال نسبة الدخلاء ما تتعدى عشرة بالمية، وطالبت باجتماع جمعية عمومية طارئة حتى يناقشون الأرقام، وكشفت إنها سوت بحث ولگت بالسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها أعداد چبيرة من ناس مو مسجلين بالنقابة كأعضاء عاملين، وهم بنفس الفئة العمرية وما يقلون موهبة عن أعضاء النقابة.

وتساءلت عن بلوجرز وناس ثانيين، وإذا النقابة انطتهم تصاريح، وضربت مثال على مسلسل من السنة اللي فاتت بيه حوالي 48 شخص بين بلوجرز ووجوه جديدة، وما تعرف إذا امتحنوهم بالنقابة لو لا. وگالت إن واحد منهم مسجل وعليه قضايا ويقضي حالياً عقوبة بالسجن.

تهديد بالشطب؟ يا سلام!

بفيديو ثاني، لقاء سويدان استندت للمادة 85 من الدستور المصري اللي تعطي الحق لأي شخص يبلغ عن المخالفات. وأكدت إنها ما طلعت تشتم أحد، وإنها عضوة عاملة بالنقابة من 2001 وتشتغل بالفن من أكثر من 42 سنة، ومن حقها تسأل عن وقائع محددة.

وگالت إنها ما راح تحچي عن التجاوزات اللي صارت بحقها، لأن أي تجاوز صار من أي عضو على وسائل التواصل تم عمل محضر بيه. وتمنت لو الزملاء يتحركون لأجل حقوق الناس اللي ما يشتغلون، ولما يكون في ظلم واقع على أحد.

واختتمت حديثها بإنها سألت النقيب شخصياً، وإنه اتعصب وهددها بالشطب لمجرد إنها اختلفت معه في الرأي وسألته عن وقائع بعينها.