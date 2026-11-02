ياسمين عبد العزيز تقلب حفل The Best 2026 بطلتها الفخمة

ترفيه

النجمة ياسمين عبد العزيز وصلت على السجادة الحمراء لحفل جوائز The Best 2026 وكسرت الدنيا! الصراحة ما نقدر نلوم المصورين اللي تسابقوا عليها، لأنها كانت ساحرة وخلت الأمسية الفنية تلمع أكثر وأكثر.

من اللحظة الأولى، ياسمين أثبتت كاريزمتها المعروفة وذوقها الرفيع اللي بان بكل تفصيلة بطلتها. اختياراتها كانت مضبوطة بالملم، وواضح شكد هي فنانة وتعرف شتلبس وشلون تخلي الكاميرات كلها عليها. يعني اللوك كان فد شي، يستاهل كل الضجة.

الاستقبال اللي شافته ياسمين كان كلش حار ومليان حب، وهذا مو جديد عليها. جمهورها وصناع الدراما العربية كلها تحبها وتقدرها، وهذا يبين شكد مكانتها ثابتة بقلوب الكل. هي بس تطلع، والجو يصير حماسي كله فرح. برأيكم، اكو فنانة عربية تكدر تنافسها بهاي الكاريزما؟