١١ نجم سعودي وملحمة الصقور.. روتانا نزلت أضخم عمل وطني!

ترفيه

أمس الأحد، وفي الأول من تشرين الثاني ألفين وستة وعشرين، انطرح أضخم عمل وطني واللي الكل جان منتظره، وهو "ملحمة الصقور" من إنتاج مجموعة روتانا للموسيقى. هالعمل الفني جاب أحدعش فنان سعودي معروفين، وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده، في تجربة غنائية فريدة من نوعها. الأغنية بيها روح وطنية تعبر عن الانتماء والاعتزاز بالوطن.

من أول ما أعلنت روتانا عن هالعمل ونشرت الملصق الدعائي اللي جمع صور النجوم كلهم سوا، والسوشيال ميديا قامت وما قعدت! التفاعل جان كلش چبير، خصوصاً بعد ما نزلوا مقطع تشويقي صغير من الأغنية. الناس جانت مترقبة تشوف شلون أحدعش نجم من أجيال مختلفة راح يجتمعون بعمل فني واحد ولأول مرة، وهالشي بحد ذاته يعتبر حدث فني ضخم يستاهل كل هالحچي والترقب.

منو ويا منو؟

القائمة اللي انجمعت بـ"ملحمة الصقور" تضم أحدعش اسم من ألمع نجوم السعودية، وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده. ويا محمد عبده، جان موجودين عبادي الجوهر، ورابح صقر، وعبد المجيد عبد الله، وماجد المهندس، وراشد الماجد، وطلال سلامة، وعايض يوسف، وراشد الفارس، وعباس إبراهيم، بالإضافة لسلطان خليفة، اللي هوا المعروف بلقبه "حقروص".

الكلمات اللي كتبها المبدع فيصل العطاوي، والألحان اللي صاغها الموسيقار سهم، كلها اجتمعت حتى تسوي أغنية وطنية ضخمة، وهي من إنتاج مجموعة روتانا للموسيقى، اللي وصفتها بأنها أضخم عمل وطني على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

مو بس "ملحمة الصقور"

"ملحمة الصقور" مو جانت العمل الوطني الوحيد اللي نزل هالفترة. بالواقع، الساحة الفنية السعودية شهدت إصدارات ثانية قوية كلش، واللي جانت كلها تعبر عن نفس المشاعر الوطنية الصادقة. مثلاً، أغنية "هنا الشعب" للفنان راشد الماجد، اللي اجتي بكلمات الأمير الدكتور سعود بن عبدالله، وألحان فيصل المحمد ومتعب الفرج وعبد الله العامري، وتوزيع عصام الشرايطي،

وكذلك الفنان دحوم الطلاسي نزل أغنيته اللي تحمل عنوان "أنصحك لا تعاند سعودي"، واللي كلماتها وألحانها چان يوسف العماني. وغيرهم، فهد بن فصلا وخالد آل بريك همين قدموا أغنية "سعودي العرق"، اللي كتب كلماتها ياسر التويجري، وألحانها چانت من عزوف، وتوزيع مشاري أبو جواد.

ترند الأغاني الوطنية

الموضوع ما خلص بس هنا. الفنان سلطان خليفة، أو "حقروص" مثل ما يعرفه الجمهور، واللي هو أحد المشاركين بـ"ملحمة الصقور"، همين جان اله عمل وطني خاص بيه اسمه "الوطن حِنّا". هالعمل اجا بكلمات الأمير الدكتور سعود بن عبدالله، وألحان سلطان خليفة نفسه، وتوزيع هشام السكران. هالشي يبين شكد الأغاني الوطنية صارت ترند قوي بالساحة الفنية هالأيام.

بالنهاية، كل هالتعاونات الضخمة والجهود الفنية اللي دا نشوفها تعكس مكانة الأغنية الوطنية الكبيرة بالمشهد الفني السعودي. يعني بعد كل هالمواهب اللي انجمعت، تتوقعون "ملحمة الصقور" راح تصير الأغنية الوطنية اللي راح يظل الكل يحچي بيها لسنين جاية؟