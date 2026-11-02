مدين: أحمد سعد يحقق حلم العمر!

ترفيه

الملحن مدين طلع بفيديو على حسابه الرسمي بإنستجرام وگال إن الفنان أحمد سعد حقق له حلم عمره، ولم يكن يعرف كيف سيحققه.

مدين فسر هذا الحلم العظيم، وگال إن طول عمره چان يتمنى يلحن لأساطير الغناء مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ. چان نفسه يكون موجود بزمن چانت بيه الكلمات والألحان الها قيمة فنية جبيرة، وزمن الجمل الموسيقية اللي تبقى وياك للأبد. وما چان يعرف شلون ممكن يحقق هذا الحلم.

بس الحياة مليانة مفاجآت، ومفاجأة مدين چانت لما إجاه أحمد سعد وگله إنهم يريدون يسوون شي كأنه تلحين لأم كلثوم وعبدالحليم. وفعلاً، گاموا وسووا أول أغنية سوا، "وعدني". هاي الأغنية چانت بيها جمل موسيقية هواي، ومقامات مختلفة، وحتى الإيقاع بيها يتغير. يعني مو أي أغنية عادية تسمعها بالراديو وتعديها.

مدين وصف الشغل بأنه شغل چبير، وگال إنه مو أغنية وحدة بل كأنه شغل عشر أغاني. الألبوم يتضمن أغنيتين هنه «اطمن» اللي كلماتها لأحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع نادر حمدي، أما «وعدني» فكلماتها لمحمود عليم وألحان مدين والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل.

منو بينا ما يتمنى واحد يجي ويحققله حلم عمره بهالبساطة؟ عاشت الأيادي يا أحمد سعد، صدگ سويت العليه وزيادة. بس بالله عليكم، شنو الحلم اللي تتمنون يتحقق الكم بمساعدة نجم؟