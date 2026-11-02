ألكسندر علوم يكشف: "House of David" يختمها ولقاء صدفة ويا نجم تركي!

ترفيه

الممثل ألكسندر علوم خلا الجو حماسي بعد ما كشف عن تفاصيل الموسم الثالث من مسلسل House of David، وهي مو أي تفاصيل، لأن هذا الموسم راح يكون الأخير! علوم گال بلقائه ويه ET بالعربي إنه شخصية الملك الأكيش اللي يلعب دورها راح تاخذ حيز أكبر وتركيز مو طبيعي هالمرة، يعني تحضروا لجرعة مكثفة من أداء ألكسندر.

ألكسندر ما خبا فرحته وحماسه للموسم الجديد، وگال بالحرف: "هذا آخر موسم، وفي كتير تركيز على شخصية الملك الأكيش اللي أنا بلعب دوره، فأنا متحمس جداً تشوفوا هالموسم بكل المفاجآت". يعني نتوقع شغل ثقيل! وحتى اعترف إن الدور تعبه كلش، واضح إنه دافع كل طاقته بالموضوع.

ولحتى يخلينا على نار، شارك علوم ويه ET بالعربي صور ولقطات حصرية من كواليس العمل، بيها فروسية وحروب وتدريبات للشخصية، يعني راح نشوف أكشن مو طبيعي. من الآخر، الملك الأكيش راح يكون بطل الموسم بلا منازع، ومتحمسين نشوف شنو راح يصير ويا هالمرة.

بس الموضوع مو بس House of David، ألكسندر علوم فاجأنا بقصة ثانية! تخيلوا، لقى نفسه وجه لوجه ويا النجم التركي كيفانش تاتليتوغ بمطار إسطنبول صدفة! هو كان رايح لأثينا يصور مسلسله، وكيفانش مسافر لأمريكا. يعني شوف شلون القدر يجمع النجوم.

ألكسندر جان محترف وعرف شلون يبدي الحجي، سلم على كيفانش وگاله إنه كلش معجب بشغله الجديد "الأعمال المنظمة: كنز قارون" وشاف إنه مختلف كلش عن أعماله القديمة. كيفانش ابتسم وشكره، وشغلة حلوة من ألكسندر إنه ما خله الموقف يروح هيج. الحوار بيناتهم استمر، وحتى كيفانش سأله إذا شايفه قبل، وذكر ألكسندر House of David، بس كيفانش ما جان شايفه. بعدين ألكسندر ذكر مسلسل "محمد سلطان الفاتح" وكيفانش جان شايف حلقة منه. يعني سوالف نجوم بالصدفة.

طبعاً ما فاتتهم فرصة التقاط صورة تذكارية سوا. كيفانش حتى عبر عن أمله إن يجمعهم عمل فني بالمستقبل. يا سلام! تخيلوا ألكسندر وكيفانش بعمل واحد، منو متحمس لهالشي؟