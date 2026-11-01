جورج وسوف خبصها ببغداد؟ ألفاظ "مو خوش" والجمهور انقسم نصين!

ترفيه

يا جماعة "أبو وديع" أحيا حفلاً في بغداد يوم 23 أكتوبر 2026. بس الظاهر ومو الكل استمتع مثل ما جان متوقع! الحفلة تحولت بليلة وضحاها لسالفة الكل يحچي بيها، والفيديوهات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

السالفة كلها بدت من شافوا مقاطع فيديو انتشرت مثل النار بالهشيم لأبو وديع وهو منفعل على المسرح، وأطلق ألفاظاً غير لائقة خلال تفاعله مع الجمهور. طبعاً، السبب الرئيسي جان أن عدداً من المعجبين حاولوا الاقتراب من المسرح، والكل يريد يتقرب ويتصور وياه، وهذا الشي سوى فوضى وهوسة چبيرة بالحفل وخرب الجو العام. يبدو أن هالازدحام والتدافع هو اللي خلى أبو وديع ينفعل و"طگت روحه" ويطلع منه حچي "مو خوش" قدام الحاضرين.

هنا، الجمهور طبعاً انقسم نصين، الفريق الأول يرى أن الكلمات اللي طلعت منه ما تلوگ لا لاسم جورج وسوف، ولا لحجم شعبيته الجبيرة اللي واصلة لكل بيت بالوطن العربي.

أما الفريق الثاني فدافع عنه، وأكدوا أن الوضع الصعب والفوضى اللي صاحبت الحفل هي اللي سوّت هاللبكة، وخلت الجو يصير متوتر لدرجة الانفجار. وطالبوا المنظمين بترتيبات أحسن وأكثر دقيقية حتى الفنان ما يتعرض للمضايقات ولا تصير هيچي محاولات تقرب عشوائية من المسرح. هواي منهم همّ گالوا أن عفويته وصراحته بالحديث هي جزء أصيل من شخصيته اللي نعرفها كلنا من زمان، حتى لو بعض كلامه يمكن ما جان كلش مناسب للمسرح.

زين، شنو رأيكم أنتم؟ هل الفنان جان معذور بسبب هالضغوطات والهوسة اللي صارت، لو چان لازم يبقى يتمالك أعصابه مهما صار؟ وماننسى أن جورج وسوف يواصل إطلالاته وهو گاعد على كرسي من سنة 2024، وهذا بسبب ظروف صحية سابقة أثرت على قدرته على الحركة والوقوف لفترات طويلة.

المهم، الحفلة صارت بيها "لغوة" مو طبيعية وخلت الكل يحچي بيها. هيچي حفلات كبيرة لازم تكون أكثر تنظيماً واهتماماً بالتفاصيل حتى الكل يستمتع ويطلع منها بذكرى حلوة، مو تتخربط ويطلع منها حچي الناس تضوج منه وتصير سوالف مال سوشيال ميديا، مو صح؟