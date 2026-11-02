سميرة سعيد جاية بألبوم جديد وبعد سنتين تحضير، شيصير يعني؟

ترفيه

بعد سنتين من التحضير والتعب، وأخيرًا، الديفا سميرة سعيد راجعة لجمهورها بألبوم غنائي جديد يضم أربع عشرة أغنية، والخبر الحلو إن الألبوم راح ينزل على مرحلتين.

المرحلة الأولى من الألبوم رح تنطلق بالأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاي، بس الجزء الثاني بعدهم ما محددين موعد نزوله. تعرفون سميرة سعيد من تشتغل ما ترضى بأي شي، لذلك سمعت بين ثلاثين وأربعين أغنية قبل ما تختار الأربع عشرة أغنية اللي استقرت عليهن للنسخة النهائية، يعني صدك تعبت الديفا.

ميعاد إصدار الألبوم مرتبط بذكرى مرور إحدى عشرة سنة على ألبومها الشهير "عايزة أعيش"، اللي جان بيه أغنيتين كلش ضاربة هما هوا هوا وما حصلش حاجة. يمكن تريد ترجعنا لأجواء ذيج الفترة الحلوة اللي كلنا حبيناها.

الألبوم الجديد بيه تنوع موسيقي مو طبيعي، يجمع بين المقسوم والدراما والرومانسية، وحتى بيه أفكار موسيقية جديدة. لهجة الأغاني الأغلب بيها مصرية، بس اكو أغنية مغربية بالجزء الأول، واحتمال نشوف أغنية مغربية ثانية بالجزء الثاني، يعني أكيد راح تكون ضربة معلم. والشي اللي يجنن أكثر إن الألبوم يعتمد فكرة الألبوم البصري، يعني كل أغنية الها هوية وشكل بصري مختلف. لحد هسه مكملين تصوير خمس كليبات كاملة، وباقي الأغاني راح تنزل بفيديوهات Visualizers تعتمد على الصور والحركة والمؤثرات البصرية، يعني راح ندخل جو ثاني ويا كل أغنية.

الألبوم من إنتاج شركة سميرة سعيد (SS production) وتوزيع Digital Sound. شارك بيه جيش من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين. يعني بس تتخيلون كل هالأسماء الكبيرة اللي اشتغلوا على الألبوم مثل الشعراء شادي نور ونادر عبد الله وتامر حسين، والملحنين عمرو مصطفى وبلال سرور، والموزعين هاني يعقوب وأمير هداية، وغيرهم هواي، تحسون هذا مو ألبوم عادي، هذا مشروع عمر!

الإشراف على الرؤية الإبداعية والتصميم البصري وتصوير الكليبات وجلسات التصوير كله تولاه المخرج نضال هاني. بس اسم الألبوم لسه ما استقروا عليه، وراح يعلنوه قريبًا. يله، حضروا نفسكم، متحمسين نشوف سميرة سعيد شراح تسويلنا هالمرة؟