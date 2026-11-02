درة زروق تفوز بأفضل ممثلة وتثبت: الجمهور هو الحكم!

ترفيه

خطفت جائزة أفضل ممثلة باختيار الجمهور ضمن جوائز «الأفضل عربيًا»، الجائزة هاي حصلت عليها على دورها بمسلسل «علي كلاي» اللي انعرض بموسم دراما رمضان 2026.

المسلسل كان يضم كوكبة من النجوم ويا درة، منهم أحمد العوضي، ومحمود البزاوي، وانتصار، وطبعا من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

حفل توزيع جوائز «الأفضل عربيًا» راح يكون يوم 4 ديسمبر 2026، ومن المقرر يحضرون بيه هواي نجوم وشخصيات عامة. مسيرتها الفنية بيها أعمال متنوعة وأدوار مختلفة، وهالشي خلاها قريبة من قلوب الجمهور العربي.

محمد كرم، رئيس حفل «الأفضل عربيًا»، أكد على اهتمامهم بتكريم الفنانين اللي يثرون الساحة الفنية، وقال إنهم فخورين بتكريم درة لقيمتها الفنية العالية، وإن اختيارها جاء بتصويت الجمهور. الدورة الرابعة من الجوائز راح تكون تحت شعار «حفل القرن»، وبصراحة اسم على مسمى،

هسه سؤالنا، هل كنتوا تتوقعون درة تفوز بالجائزة هاي لو اكو ممثلة ثانية شفتوها تستاهل أكثر بـ«علي كلاي»؟