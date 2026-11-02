ليلة ثانية لحفل القيصر ببيروت... الجمهور قلب الدنيا!

ترفيه

شنو هالخبر الحلو اللي يفتح النفس؟ منظمو حفلات القيصر كاظم الساهر استجابوا للضغط الجماهيري اللي صار ببيروت، وقرروا يضيفون ليلة ثانية لحفله اللي جاي. يعني بعد تزايد الطلب على التذاكر، صار أكيد عندنا ليلتين بدل ليلة وحدة حتى الكل يكدر يحضر ويستمتع بليالي من العمر.

من الواضح إن بيروت راح تشهد رجعة قوية للقيصر بعد سنين من الغياب عنها. الإقبال مو طبيعي، وهذا يأكد مكانة كاظم الساهر بقلوب اللبنانيين والعرب كلهم، وكأن ما غاب ولا يوم. الجماعة متحضرين على الآخر لتقديم ليلتين طربيات بشهر ديسمبر الجاي، ضمن جولته الخاصة باحتفالات رأس السنة.

حفلتين مو حفلة! القيصر راجع لبيروت

حجوزات التذاكر والإقبال المتزايد دفعت الجهة المنظمة إلى إضافة موعد جديد.

بصراحة، هالخطوة جانت ضرورية حتى تبرد قلب كل محب للفنان العراقي اللي أظهر حماس مو طبيعي حتى يشوفه يرجع يوقف على مسارح بيروت. يعني تخيلوا الفرحة مال اللي ما لحك على التذكرة الأولى، وهسه صارت عنده فرصة ثانية! حفلات الساهر دوم الها اهتمام خاص مو بس بلبنان، بكل الدول العربية، ومكانته الفنية ما عليها خلاف أبداً، ارتباط الجمهور بأغانيه اللي قدمها على مدار مشواره الطويل ما ينهز.

القيصر راح يلتقي جمهوره الحبيب ببيروت يوم 27 و 28 ديسمبر 2026، على مسرح ميدان الكونغرس بمنطقة زوق مصبح بلبنان. وهذول الحفلتين جزء من جولة رأس السنة اللي راح نشوف بيها كاظم الساهر راجع للبنان بعد غياب دام سنين طويلة. الأجواء أكيد راح تكون طربية مميزة، وراح نسمع أحلى أغاني القيصر اللي كبرنا عليها وحفظناها عن ظهر قلب، وراح يرجع بينا الزمن لأحلى الذكريات. الكل بانتظار تفاصيل البرنامج الغنائي، لأن رجعة القيصر للساحة اللبنانية مناسبة الكل جان يحسبلها حساب.

"بلا عنوان": ألبوم يوجع القلب ويطير العقل

بغير سياق فني، القيصر كاظم الساهر جان كلش فرحان بردود الفعل على ألبومه "بلا عنوان". كال إن الألبوم جان تحدي فني بالنسبة إله، خصوصاً إنه تعاون بيه ويا أبرز الشعراء العراقيين اللي همه قامات بالشعر، مثل الشاعرة الراحلة لميعة عباس عمارة، والشاعر كريم العراقي، والشاعر بشير العبودي. كل اسم منهم اله وزنه وتاريخه.

القيصر وضح إنه بذل جهد كبير بإعداد الألبوم حتى يطلع بصورة تليق بجمهوره. وتفاعلات الناس ويا أغانيه وقصائده جانت فد شي عظيم بالنسبة إله. تجربته بهذا العمل عكست حرصه على تقديم محتوى غنائي وشعري بي بصمته الفنية اللي كلنا نعرفها ونحبها.

وتوقف القيصر عند قصيدة "أتت" اللي تفاعل وياها الجمهور، وعبّر عن سعادته بالحب اللي أبداه المستمعون تجاهها. وأشار إلى أن كتابتها كانت من أصعب التجارب اللي خاضها، وهذا خلى ردود الفعل الإيجابية الها قيمة خاصة وعظيمة عنده. هاي التصريحات تبين مدى اهتمام القيصر بالتفاصيل الشعرية والفنية بأعماله، وشلون يحب يقدم تجارب مختلفة وراقية لجمهوره.

يعني بين نجاح ألبوم "بلا عنوان" اللي قلب الدنيا، وبين استعداده لحفلتَي بيروت، القيصر يواصل حضوره على الساحة الغنائية.