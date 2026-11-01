ياسمين صبري وعمرو سعد: ثنائي رمضان 2027 بمسلسل 'تمكين' و'نصيب' مكسر الدنيا!

ترفيه

الفنانة ياسمين صبري كشفت عن التفاصيل اللي تخص مسلسلها الجديد اللي راح ينعرض برمضان 2027، واسمه "تمكين". هي متحمسة كلش للعمل ويا الفنان عمرو سعد، وگالت بلقاء لـ "عرب وود": "اتقابلنا وهو لطيف جدا ومبسوطة إن هنشتغل مع بعض وأهم حاجة أن الجمهور يكون مستمتع معانا".

ياسمين صبري كملت كلامها وگالت إنها تتمنى يطلع مسلسل يشرف مصر وعمل يفتخرون بيه كلهم، وإنها سعيدة جدا لأنها جزء من هذا العمل.

على سيرة المسلسل، الفنان عمرو سعد هم نشر صورة من كواليس التحضيرات الأولى، وجمعته الصورة ويا ياسمين صبري والمخرج محمد سامي والمنتج تامر مرسي. وأشار إلى أن هذه هي البروفات الأولى للمسلسل المقرر عرضه في رمضان القادم. يعني الشغل بلش من هسه!

على صعيد آخر، فيلم ياسمين صبري الجديد "نصيب" حالياً معروض بدور العرض السينمائية . الفيلم يضم كوكبة من النجوم ويا ياسمين صبري، مثل معتصم النهار، ورحمة أحمد، وخالد سرحان، ودنيا ماهر، ودنيا سامي، وعمر الشناوي، ووليد فواز، وأحمد فهيم، وطارق الإبياري.

مو بس هذولي، الفيلم بي ضيوف شرف مثل محمد أنور ونضال الشافعي ومحمد لطفي. "نصيب" من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج كامل أبو علي. والمناظر الخلابة بالفيلم كلها تصورت بمدينة الغردقة الساحرة.

أحداث الفيلم تدور حول سيدة غنية حياتها تنقلب راساً على عقب بعد ما تورث منتجع سياحي بالغردقة. قراراتها الشخصية والعاطفية تتشابك ويا سلسلة مواقف غير متوقعة، وبعدها تبدأ علاقة ويا شخصية يقدمها معتصم النهار، والعلاقة بيناتهم تتطور بإطار رومانسي. يعني قصة حب ومشاكل وجمال الغردقة! منو م شاف الفيلم بعد؟