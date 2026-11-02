محمد رمضان يكشف خطته الجهنمية: 30 أغنية مشتركة مع نجوم من برا!

ترفيه

الفنان محمد رمضان كشف عن تسجيله ثلاثين أغنية مشتركة وية مغنيين من دول مختلفة، وهالشي كله ضمن خطة حتى يدخل أسواق موسيقية جديدة وينشر الأغنية العربية برا المنطقة. ثلاثين أغنية مو شوية أبد، يعني عنده شغل هوايه وراها!

الزلمة مو بس هيك، كال على حسابه بالإنستغرام إنه اشتغل الفترة اللي فاتت على تقديم هاي الأغاني بالبلدان اللي ينتمون إلها الفنانين اللي وياهم، وبدون حملات ترويج قوية عدنا بالوطن العربي. يعني تركيزه كان على إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، بولندا، البرازيل، ألبانيا، تركيا وتنزانيا، وغيرها من الدول.

وجه رسالة لجمهوره رد فيها على ما قد يثار بشأن انشغاله بالتعاون مع نجوم أجانب على حساب أعماله العربية. أكد إنه ما ابتعد عنهم، وإن تحركاته الموسيقية الأخيرة تستهدف الوصول باللغة العربية وصوت بلاده إلى مستمعين جدد. يعني هو يريد يعرف جماهير هاي الأسواق بالموسيقى العربية، وبنفس الوقت مستمر بحضوره الغنائي عند جمهوره بمصر والدول العربية.

زين، شنو عن أغانيه العربية؟ رمضان كال إنه نزل أغنيتين بآخر ثلاثة أشهر "حبيبي أنا من غيرك" و"حبوبة". وهسه ديحضر للأغنية الجديدة اللي اسمها "أخوك"، ويا مطرب المهرجانات عصام صاصا.

والحلو بالموضوع، إنه بعد أغنية "أخوك"، عنده عمل ثاني راح يجمعه وية مغني جبير من جامايكا، وبعدها مباشرة يرجع يتعاون وية عصام صاصا بأغنية أخرى.

يعني السالفة مو بس أغنية، خطة كاملة وماشي على مسارين بنفس الوقت: واحد وية الفنانين الأجانب حتى يجيب العالمية، وواحد وية جمهوره العربي حتى يبقى متواصل وياهم.

بصراحة، خطة جبيرة كلش، وثلاثين أغنية مو قليل أبد! يا ترى راح يكدر يضبطها كلها ويخلينا نحب كل هالعدد من الأغاني الجديدة؟ لو الشغلة حتكون مغامرة صعبة عليه وما راح يقدر يوفق بين كل هاي الأغاني وجمهوره الكبير؟