الفنان محمد الحلو يتعرض لوعكة صحية

ترفيه

تعرض الفنان محمد الحلو لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها للعناية المركزة. هالخبر الصعب أعلنه ابنه حمادة الحلو، اللي نشر على حسابه الشخصي بفيسبوك، وطلب من محبي والده الدعاء له.

حمادة كتب بمنشوره المقتضب : "أرجوكم ادعوا لأبويا.. أبويا بالرعاية".

يذكر إنو الفنان محمد الحلو جان سبق وسوى أكثر من عملية جراحية من قبل، بعدما تعرض لانسداد بالشرايين.

وكان الحلو قد أحيا مؤخراً حفل غنائي مميز بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية. قدم وقتها باقة حلوة من أشهر أغانيه اللي الكل يحبها، وكمان غنى تترات مسلسلات ارتبط بيها الجمهور، وسط تفاعل كبير وحفاوة من الحضور.

كلنا نتمنى من كل قلبنا للفنان محمد الحلو الشفاء العاجل والرجوع بالسلامة لأهله ومحبيه.