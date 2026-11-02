مصير ديو شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر: المدير يكشف المستور و"حدوتة" معلقة!

ترفيه

شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر، مجرد ذكر اسمهم سوا يكهرب الجو ويخلي الجمهور على أعصابه، ينتظر أي خبر عنهم! ثنائي قوي وكلش مميز بالساحة الغنائية. بس يبدو إن الديوت اللي جمعهم، واللي صارله أشهر طويلة متسجل ومخلص، مصيره بعده معلق بين السما والأرض وما اله طريق واضح. مدير أعمال شيرين، بيجاتو، فجّر مفاجأة وكشف عن تفاصيل كلش مهمة يمكن تخلي هواي من جمهور "أبو الشوق" بذهول وحيرة.

مصير الديوت... وين وصل؟

بتصريحات خاصة، بيجاتو أوضح وبكل صراحة إنه أغنية "حدوتة" (اللي سجلوها الفنانين سوية) حالياً مو ضمن أي خطط فنية قادمة لشيرين عبد الوهاب، يعني لا قريب ولا بعيد. رغم إن الأغنية متسجلة وخلصانة صارلها أشهر طويلة، بس لليوم ما تحدد أي موعد رسمي لإطلاقها. والطامة الكبرى، واللي تضحّك وتخليك تتساءل، إن بيجاتو نفسه اعترف بلسانه إنه بعده مسمع الأغنية شخصياً لحد الآن! يعني شلون ممكن يدير أعمال أغنية هو بنفسه مسمعها؟ سؤال محير الصراحة ويخلي الوضع كله غامض.

زين شنو سبب هالغموض أو "التعليقة"؟ بيجاتو كال إن هالتعاون الغنائي الضخم بين شيرين وفضل صار بفترة زمنية قبل ما هو يستلم مهمة إدارة أعمال الفنانة المصرية. تحديداً، من استلم مهامه بشهر نيسان الماضي، وموضوع الديوت هذا كله مإنطرح أصلاً للنقاش بيناتهم. بمعنى آخر، شيرين ما تطرقت وياه عن مصير الأغنية أو إمكانية طرحها بالمرحلة الجاية. هذا يخلي مستقبل الديوت مفتوح على كل الاحتمالات، فكأنما الشغلة صارت وخلصت ومحد يجيها، أو يمكن تتأجل لسنين وسنين؟ لو تنلغي كلياً؟ الله وحده أعلم!

شنو قصة منشور "إكس"؟

بيجاتو مو بس حسم مصير الديوت اللي معلق، لا، هذا هم حسم الجدل الكبير اللي صار ورا منشور شيرين الأخير على منصة "إكس" الشهيرة. تتذكرون لما كتبت بحسابها "يا قلبي، يللي بيغني"؟ فورا، هواي من المتابعين ربطوها راساً بفضل شاكر،

بس بيجاتو طلع ونفى كل هالشي نفياً قاطعاً، وأكد إنه ماكو أي علاقة بين المنشور والفنان اللبناني فضل شاكر. وشدد على إن شيرين ما كانت تقصد فضل بكلماتها أبداً، لا من قريب ولا من بعيد. وبهالشي، دحض بيجاتو كل التصريحات اللي انتشرت وتناقلتها مواقع التواصل ونُسبت إله بخصوص هالموضوع،

اللقاء اللي هز الدنيا!

خلونا نرجع بالذاكرة شوية ونشوف أصل حكاية هالديوت. الموضوع صار بتموز 2025، لما شيرين عبد الوهاب قررت تزور فضل شاكر ببيته اللي بمخيم عين الحلوة. هناك، النجمين سوية، وبكل هدوء سجلوا أغنية "حدوتة" هاي اللي دنسولف عنها. هالتعاون الحماسي رجّعنا مباشرة لأيام ديو "كل عام" الأسطوري اللي جمعهم بسنة 2003، وصراحة هواي ناس تذكروها وحسوا بالحنين لذاك الزمن الجميل.

ذاك اللقاء مالتهم جان حدث فني مميز جداً، خصوصاً بعد ما انتشرت صورة الهم سوية داخل الاستوديو. هاي الصورة سوت ضجة كبرى وشعلت الحماس عند جمهورهم بشكل مو طبيعي، ورجّعت سوالف وإمكانية تقديم عمل مشترك جديد بيناتهم، بعد سنوات طويلة جداً من الانقطاع الفني. يعني تخيلوا كمية التوقعات والأماني اللي انطرحت بهالصدد!

هاي التطورات كلها إجت بظرف جان بيه اسم فضل شاكر راجع وبقوة للساحة الغنائية، وصار اسمه يتردد هواي، بنفس الوكت اللي شيرين عبد الوهاب هم رجعت تحيي حفلاتها وتتألق بقوة. هالشي تزامن وياه، وزاد من توقعات الجمهور بشكل خيالي إن الأغنية المنتظرة راح تنزل قريباً جداً.

بس تصريحات مدير أعمال شيرين هاي، خلت حد لكل التكهنات حول طرحها القريب، مع العلم، هو محسم مصيرها النهائي بشكل قاطع لحد الآن، يعني مكال "الغو الأغنية" رسمياً، بس بنفس الوكت خلاها بالثلاجة لأجل غير مسمى. فهالسؤال يظل يدور براسنا: هل حتطلع أغنية "حدوتة" من الثلاجة بيوم من الأيام؟ لو نعتبرها أغنية "أشباح" بس متسجلة ومتنزل للجمهور أبداً؟