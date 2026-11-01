ماجد المهندس بالسور: ليلة طرب كويتية وألبوم جديد بالطريق!

ترفيه

ماجد المهندس عاد وسواها! نزل على مسرح السور بالكويت بليلة كلها رومانسية وطرب وذكريات حلوة تِرجع الروح. القاعة جانت مليانة بجمهور غفير، جايين يسمعون الصوت الذهبي ويشعلون الأجواء وياه. الحفل جان من ترتيب "إيفنتكوم" واللمسة الفنية من "روتانا"، وطبعاً مو أي فرقة، وياهم المايسترو مدحت خميس، اللي جان يقود الفرقة الموسيقية وكأنهم ينسجون سحر على المسرح.

لمدة ساعتين ونص، البرنس ماجد كان متألق ويقدم أحلى باقة من أغانيه، القديمة اللي نحبها والجديدة اللي دخلت قلوبنا بسرعة. الجمهور ما قصر، جان يردد وياه الكلمات بحماس وحب يجنن، لدرجة إنه ماجد بنفسه أشاد بيهم أكثر من مرة، وقال بصراحة إنهم شركاء بكل نجاحاته الفنية. وهالمرة، المهندس فاجأ الكويت وأهلها بأغنية "سويلي موعد" اللي غناها لأول مرة هناك، وغير هذا، أهدى لهم أغنيته الخاصة "روعة يا الكويت". طبعاً، المسرح ولّع بأعماله اللي ما عليها غبار، مثل "على مودك أنت وبس"، "أحبك موت"، "ريم المكاحيل"، و"قوة قوة". صدق ليلة كويتية أصيلة، كأنها من كفّ المهندس.

وما ننسى اللي صار قبل الحفل، المهندس التقى الصحافة والإعلام بمؤتمر صحفي، وكشف عن خبر خَلّه الكل ينتظر بفارغ الصبر: ألبوم خليجي جديد بالطريق! وهذا الألبوم مو أي كلام، المهندس متعاون بيه ويا نخبة من أقوى وأبرز الشعراء والملحنين بالساحة الفنية، مثل سهم وعلي صابر وعذوب وأحمد الهرمي وفيصل محمد. يعني يا جماعة، تحف فنية جاية بالطريق، لازم نجهز أذانا للاستماع الممتع.

المهندس جان كريم بالثناء، وشكر المنتج أحمد سالم الهندي. وبعد، أكد على اعتزازه الشديد بالجمهور الكويتي الغالي، ووضح إنه يرحب بالنقد الموضوعي اللي يكون بعيد عن أي تجريح أو تدخل بالحياة الشخصية، يعني نقد بناء وبس. بس أحلى كشف صار بالمؤتمر، هو حلمه الفني الكبير بوجود مسرح يحمل اسمه. يا سلام! مسرح باسم ماجد المهندس، هذا يدل على طموح فنان كبير وعلى قيمته الفنية اللي ما عليها أي خلاف. المهندس، بهاي الليلة، أضاف صفحة جديدة لسجل لقاءاته الناجحة وياه الجمهور الكويتي، صفحة عنوانها الحب والإحساس والصوت اللي يعرف دربه للقلوب.