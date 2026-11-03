ياسمين عبد العزيز تغيب عن رمضان 2027 ومفاجأة سينمائية بالطريق!

ترفيه

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن قرارها بعدم المشاركة بالموسم الدرامي الرمضاني لعام 2027. كالت إن السبب هو ضيق الوقت، ورغبتها تختار عمل فني يكون مميز ويضيف لمشوارها الفني، ويرضي جمهورها اللي ينتظر منها الأحسن.

ياسمين عبد العزيز أكدت أنها متتسرع بأي عمل جديد، وبالنسبة إلها جودة الموضوع وقوة السيناريو أهم شي، وهذا يخليها تفضل تنتظر لحد متلكي العمل الصح اللي تكدر تقدم بيه شخصية مختلفة ومميزة. هي تتمنى ترجع بقوة لرمضان 2028 حتى تقدم أعمال تعجب الكل وتحقق نجاح مثل ما عودتنا.

وبنفس الوقت، ياسمين معيشة حالة نشاط فني. هي كلش فرحانة بردود أفعال الجمهور على فيلمها "خلي بالك من نفسك" اللي حقق نجاح، ومسلسلها "وننسى اللي كان" كان من أعمالها الأخيرة الناجحة.

المفاجأة الكبيرة هي استعدادها لفيلم سينمائي جديد راح يكون غير شكل، بس مفضلتش تكشف تفاصيله هسة. ومن المنتظر أن يمثل هذا الفيلم محطة مختلفة بمسيرتها الفنية، خصوصاً إنها حريصة على التنوع باختياراتها. بالنسبة لتكريمها بمهرجان "The Best"، ياسمين أهدت الجائزة لأهلها وأولادها وأكدت اعتزازها بدعمهم لها طوال مشوارها الفني. واضح الفنانة حريصة تقدم شي كلش قوي لجمهورها، شراح يكون هالفيلم الجديد يا ترى؟