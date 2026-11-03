«ليل خرمس»: هدى حسين وأمل عرفة.. شنو هالورطة اللي عالسفينة؟!

ترفيه

يوم 4 نوفمبر 2026، مسلسل الغموض والتشويق «ليل خرمس» راح ينعرض حصرياً على منصة stc tv. العمل يجمع ثلاثي قوي بالتمثيل: هدى حسين وعبدالمحسن النمر وأمل عرفة، وواضح من الإعلان التشويقي إن القصة مو عادية أبد.

الحكاية كلها تدور على سفينة كروز، اللي من اسمها المفروض تكون مكان راحة ووناسة. بس يا جماعة، يبين النهار بيها هادئ قبل ما كلشي يتخبّط بالليل! ممرات مسدودة، أسرار تطلع للسطح، والشكوك تبدي تتغلغل بين الشخصيات. يعني الرحلة البحرية راح تصير اختبار قوي للثقة، والمشاهد راح يدور ورا الوجوه والكلام حتى يكتشف شنو اللي مضموم.

الإعلان التشويقي اللي نزل يخلي الواحد يسأل أكثر ما يجاوب. هدى حسين طالعة مرتبكة وتسأل: «هو أنا صاحية ولا نايمة؟»، وعبدالمحسن النمر لابس زي القبطان، أما أمل عرفة فتدور على الحقيقة بسؤالاً يحير. هاي الأسئلة تخلي الواحد يفكر، خاصة ويا عناصر الرعب المستوحاة من الفولكلور الخليجي اللي متوقّعين نشوفها بالمسلسل. يعني مو بس غموض وتشويق، اكو هم رعب!

حتى اسم المسلسل عنده قصة وراها. الكاتب البحريني محمد شمس كال إن الاسم الأصلي جان «خرمس»، بس ضاف كلمة «ليل» حتى الأجيال الجديدة والجمهور اللي بره الخليج يفهمون المعنى، وهذا اختيار ذكي للحفاظ على هويته المحلية ويوصل الفكرة للكل. العمل يتكون من عشر حلقات، وكاتبها محمد شمس نفسه، والمخرج معتز حسام، والمنتج هو علي العلي ويا شركته «العدسة اللامعة». ويا هالنجوم الكبار، اكو مجموعة فنانين ثانيين مثل طارق النفيسي ويوسف الكعبي وسلوى الجراش وزارا البلوشي ونوف سعد.

بصراحة، اجتماع هالوجوه المعروفة بقصة تخلي المشاهد يحقق ويحلل ويتوقع، هو الشي اللي يخلينا ننتظر «ليل خرمس» بفارغ الصبر. اختيار السفينة كمكان للأحداث يضيف تشويق مو طبيعي؛ البحر جبير، بس الشخصيات محبوسة بنفس المكان ويا أسئلة ماكو مهرب منها. إحنا نكول إن متعة الغموض الحقيقية لما الحل يفاجئك، بس بنفس الوقت تكتشف إن كل الإشارات كانت قدامك من البداية. انتو شديشدكم أكثر للمسلسل: هالنجوم اللي مجتمعين لو أسرار هالرحلة البحرية؟ وصدك تحبون تخمنون الحل من أول حلقة؟