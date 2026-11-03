جماهير القيصر طاگة الدنيا! ليلة إضافية لكاظم الساهر بلبنان

ترفيه

خبر سريع وحلو! استجابة لطلب جماهير القيصر كاظم الساهر ومحبيه، شركة تنظيم حفلاته بلبنان أعلنت عن ليلة إضافية، والسبب واضح: الإقبال الجماهيري كان كلش قوي ومحد يكدر يرفضه. يعني هسه القيصر راح يحيي حفلتين بلبنان يوم 27 و 28 ديسمبر، ضمن احتفالات رأس السنة 2027. عيني على اللي رايح يحضر!

الشركة المنظمة للحفل، ما قصرت، نزلت منشور على إنستغرام وكالت بالحرف الواحد: "جولة رأس السنة الجديدة - ليلة إضافية بيترون، طلبتم ذلك ولم نستطع أن نخيب ذلك، بعد طلباتكم الشديدة، سيعود كاظم الساهر ليلة ثانية لجعل نهاية عام 2026 لا تنسى!". شفتوا شلون جمهور كاظم كلمته مسموعة؟ هذا القيصر يستاهل كل هالحب والتفاعل.

وضافوا بالمنشور تفاصيل تخلي الواحد يتحمس زيادة: "ليلة، صوت أسطوري، وذكريات تدوم مدى الحياة الاول 27 و 28 ديسمبر.. CONGRESS ARENA - بيترون لبنان، احتفال لا ينسى للموسيقى والشعور والأغاني اللي جانت جزء من حياتنا". يا جماعة، يعني راح تكون ليلة من العمر، خصوصًا والقيصر مقرر يقدم باقة مميزة من أغانيه، القديمة اللي ترجعنا لأيام الزمن الجميل، والحديثة اللي دائماً يتفاعل وياها جمهوره بكل الوطن العربي. أكيد كلنا متشوقين نسمع شنو مجهز هالمرة.

وبعد ما نخلص من سهرة لبنان، القيصر مو بس مركز على الحفلات، لا! الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر حاليًا يستعد لإطلاق عمل غنائي جديد، وهذا العمل مميز لأن راح يجمعه بقصيدة للشاعر المصري الراحل مرسي جميل عزيز. يعني راح نسمع إبداع جديد يجمع جيلين من الفن الراقي، وهالشي بحد ذاته خبر يستاهل الفرح.

القصيدة تم تسجيلها خلال الأيام الماضية داخل أحد استوديوهات القاهرة، وبحضور شخصيات مهمة مثل اللواء مجدي مرسي جميل عزيز، ابن الشاعر الراحل، إضافة لعدد من أصدقاء العائلة والإعلاميين وكبار الموسيقيين. هاي الخطوة تعتبر إعادة تقديم لكلمات واحد من أبرز شعراء الأغنية المصرية برؤية موسيقية جديدة من القيصر نفسه. فد شي كلش حلو نشوفه.

التعاون هذا ما اجى صدفة، قبل عدة أشهر، عائلة مرسي جميل عزيز عبرت عن رغبتها بأن كاظم الساهر هو اللي يقدم هاي القصيدة بصوته، والفنان رحّب بالطلب واعتبر هذا العمل مسؤولية فنية وموسيقية كبيرة. الأدهى من هذا كله؟ هو بنفسه تولى تلحين القصيدة وأداءها. يعني الشغل كله من إيد القيصر!

يعني لا حفلات تتفوت ولا أعمال جديدة تنمل منها. القيصر دايماً يخلينا نتفاجأ بشغله، مو صحيح؟