أبو الليف قفص الزوجية! يا هلا بقوت المغازي، والحب يجمعهم

ترفيه

النجم أبو الليف، صاحب الأغاني اللي تعلق بالبال والصوت اللي ماكو منه اثنين، عايش هالايام حالة من الفرحة والبهجة اللي ما توصف. كل هذا صار بعد عقد قرانه على الإعلامية المتألقة قوت المغازي. وقال إنه دخل مرحلة جديدة في حياته الشخصية.

ماكو مجال لإخفاء الفرحة، أبو الليف ما كدر يضم مشاعره. بتصريحات خاصة وقتها، كال وبكل عفوية: "أنا سعيد وربنا يخليهالي". هالجملة البسيطة بس العميقة بينت شكد هو معتز بهاي الخطوة وشكد هو مبسوط بارتباطه بشريكة حياته الجديدة. وكان أبو الليف قد أعلن زواجه على صفحته بالفيسبوك، وكتب أنه تم عقد قرانه من الإعلامية قوت المغازي.

هالزواج الجديد بين أبو الليف وقوت المغازي مو بس خبر عابر، لا، سوى ضجة كبيرة كلش وخلّى الكل يتفاعل بالوسط الفني والإعلامي. المتابعين ما قصروا، كلهم احتفلوا وباركوا للعروسين من كل كلبهم، وتمنوا لهم كل المودة والتفاهم والاستقرار بحياتهم الزوجية الجديدة. يا رب تكون هالخطوة بداية لمشوار مليان حب وسعادة وتوفيق على طول العمر، ومنتظرين منهم نشوف صور وفيديوهات بعد!