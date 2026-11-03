تووليت مكسر الدنيا وصدارة بيلبورد عربية ماكو هيچي!

ترفيه

يا جماعة الخير، تووليت بعده مكسر الدنيا ومسيطر على قوائم بيلبورد عربية بشكل مو طبيعي! خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر 2026، حافظ على المركز الأول بقائمتي أعلى 100 فنان وهوت 100. يعني الزخم اللي مسويه بأعماله هاي الفترة، ماكو هيچي!

على قائمة أعلى 100 فنان، عمرو دياب جان بالمركز الثاني، ووراه حمو المرشدي بالمركز الثالث. بس الصعود الرهيب لهذا الأسبوع كان من نصيب ويجز، اللي سجل أكبر قفزة بين الفنانين، هاي شنو هالنشاط؟!

بالنسبة لقائمة هوت 100، تووليت همينه ما ترك مجال لأحد، أغنيته جريئه قوي بقت بالصدارة، وسط منافسة متصاعدة من أغنية شفت كلام اللي تجمع ليجسي ومروان بابلو وحاتم باس.

حمو المرشدي همينه ثبت وجوده بقائمة الأغاني، أغنيته أخوك جايبها من الصفر سجلت أكبر صعود على قائمة الأغاني ووصلت للمركز 11، وبعد دخلت أغنيته بتأفلم و تحور القائمة. الوليد الحلاني دخل مباشرة بالمركز 39 بأغنيته عيوني، ونانسي عجرم دخلت بالمركز 47 بأغنيتها بستفزك.

المفاجأة القوية هذا الأسبوع هي رجوع الأغاني القديمة اللي كلنا نحبها! أغنية متحاسبنيش لشيرين عبدالوهاب، والغرام المستحيل لوائل كفوري، وأكتبلك تعهد لأنغام، كلها رجعت للقائمة. هاي الشغلة تبين شكد الأغاني القديمة الها مكانة بقلوبنا وما تروح من الذاكرة، وقدرتها على منافسة الإصدارات الحديثة.