رحمة رياض تكسر الروتين: البناطيل صارت أساسية بإطلالات السهرة!

ترفيه

رحمة رياض، نجمة الغناء العراقية، كل فترة تفاجئنا بإطلالات أنيقة وحلوة تكسر روتين فساتين السهرة اللي تعودنا عليها. هالمرة، شفناها شلون مسوية البناطيل هي الأساس للسهرات، ووالله يا رحمة، خطوة جريئة وموفقة!

آخر إطلالة سوتها بحفل غنائي، كانت كلها بالأسود بس مو أي أسود! بنطال شارلستون بخصر عالي، وياه كورسيه ضيق. بس اللي خلى اللوك "واو" هو الجاكيت المرصع اللي لبسته فوكاه، بي سحاب قدام وحواف مطاطية، ومطرز بالخرز الملون اللي منطيه لمسة حيوية ومرحة. حتى الشعر الأسود السابل ويا القبعة الملفوفة والأقراط والخواتم الذهبية، كل شي جان بمكانه.

مو بس هاي الإطلالة، رحمة عدها ذوق خاص بالبدلات الكلاسيكية للسهرات. شفنا عليها قبل بدلة سوداء مخططة بالأبيض، البنطال واسع ويا جاكيت مرتب بأربع أزرار وجيوب جانبية. تحت الجاكيت، كورسيه دانتيل أسود مبين من فتحة الياقة الواسعة، ومعاه قفازات حريرية وقبعة بيريه مخملية. تسريحة الشعر الريترو وأحمر الشفاه القوي كملوا اللوك الكلاسيكي.

وبعد، شفناها متألقة على المسرح ببنطال جلد بستايل رجله مستقيمة وخصر عالي، وياه توب أسود ضيق. بس الشي اللي خلاها تخطف الأضواء هو الجاكيت البنفسجي والأسود اللامع، اللي بيه ياقة عريضة وتطريزات وخيوط لامعة وحتى شراشيب على الأكتاف. رحمة تحب هيك ستايلات حيوية، ومجرد أقراط وخواتم وساعة يد كافية إلها بدون قلادة.

أما الإطلالة اللي تفتح النفس باللون الأصفر، فكانت عبارة عن توب راقي بقصة انسيابية وبي شرائط متعرجة نازلة على الجوانب، ويا طبقات بارزة على الكتفين، وحزام لاف على الخصر بتصميم بيه ثنيات. البنطال جان شارلستون، والمجوهرات الماسية الناعمة ويا شعرها الويفي اللي مسحبته على كتفها، كل شي جان منعش.

رحمة رياض ما تستهين حتى بالدنيم للسهرة! لبست طقم دنيم كامل لونه أزرق فاتح وكلش مرصع بكريستالات براقة، البنطال واسع بخصر عالي وكورسيه مرصع مثله، ويا جاكيت بجيوب جانبية كبار. الحذاء فضي مدبب ومجوهراتها الماسية من Marli اللي لبستها بستايل مكدس، وذيل الحصان العالي، كلها جانت شبابية وتخبل.

وختامها مسك، بطقم كلاسيكي أنيق من التويد الأسود، بتوقيع إيلي صعب. الطقم جان بيه خياطات بخطوط بيضاء، وبنطال واسع ويا جاكيت بياقة مدورة وأكمام نص طول وأزرار بالمنتصف. ويا هاي الإطلالة، رحمة اعتمدت تسريحة نص رفعة بشريط حريري أسود، وأقراط وسوار من اللؤلؤ ويا حذاء ميتاليك فضي بمقدمة سوداء.

رحمة رياض كل مرة تبهرنا بستايل جديد وذوق رفيع. أنت يا إطلالة عجبتك أكثر شي؟