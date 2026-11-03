الشاعر بهاء الدين محمد راح يقاضي روتانا!

ترفيه

الشاعر الغنائي المصري بهاء الدين محمد طلع بطلعة قوية! أعلن إنو ناوي يقاضي شركة "روتانا" للإنتاج الفني، وهاي مو دعوة عادية ترى، لأن السالفة بيها استيلاء على حقوق.

الشاعر بهاء الدين محمد ديصف "روتانا" بإنها استولت على حقوق الملكية الفكرية لأكثر من مية أغنية هو كتبها. تخيلوا، مية أغنية! وهاي الأغاني مو لأي فنانين، لأ، لأبرز النجوم مثل عمرو دياب وإليسا وتامر حسني. يعني الشغلة مو هينة أبد!

هو نزل منشور بحسابه الرسمي ووضح إنو السالفة كلها تدور حول حقوق الأداء العلني والطبع الميكانيكي. يعني مو بس فلوس، لا، هي حقوق فكرية تخص تعبه وشغله. كال إنه اكتشف تجاوزات على حقوقه مستمرة صارلها سنين طويلة، بالرغم من كل محاولاته اللي ما نجحت حتى يتواصل ويا الجهات المسؤولة ويرجع فلوسه وحقوقه.

الموضوع مو بس استيلاء، الشاعر بهاء الدين محمد حجة أكبر: اكو محاولات قوية لإلغاء إثبات حقوقه بأغاني معينة، وهذا طبعاً يعتبر انتهاك صريح لكل حقوق الملكية الفكرية. ولهذا السبب، طالب من وزير الثقافة المصري يتدخل شخصياً حتى يحل هاي المشكلة الكبيرة.

بهاء الدين محمد أكد إنه صار فعلاً مبلش بالإجراءات القانونية اللازمة حتى يحاسب كل المسؤولين ويرجع حقوقه. تتوقعون منو راح يوكف ويه الشاعر بهاء الدين محمد بهاي المعركة؟