محمد رمضان يسوي سدّة مرورية بوسط القاهرة: الفانز والدراما شغّلوا الشوارع!

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شوارع وسط البلد بالقاهرة شهدت زحمة، بعد ظهور الفنان المصري محمد رمضان لتصوير مشاهد من مسلسله الجديد "عشماوي". المسلسل هذا المفروض ينعرض برمضان 2027، والتف حوله عدد كبير من محبيه، ما لفت انتباه المارة وأدى إلى تكدس الحركة في محيط التصوير.

الفيديوهات انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت تجمع المعجبين حول رمضان، والكل يحاولون ياخذون صور تذكارية وياه. بأحد المقاطع، شفنا محمد رمضان وهو يحضن واحد من فانزه اللي گدر يوصل يمه، وفي بمقطع ثاني شلون انفعَل على واحد من أفراد الأمن اللي جان يحاول يبعد العالم وينظم حركة الجمهور لتأمين التصوير.

ومقطع ثاني لفت الأنظار بين رمضان وهو بالكواليس وياه الفنان المصري باسم سمرة، وسط هتافات الحاضرين الذين نادوه باسم الشخصية. هاي المشاهد كلها انتشرت بشكل مو طبيعي على المنصات وتفاعَل وياها هواية متابعين، خصوصاً إن المسلسل يعتبر رجعة محمد رمضان للمنافسة القوية بدراما رمضان 2027.

"عشماوي" راح يشارك ببطولته كاست قوي ويا محمد رمضان، منهم إسعاد يونس، وباسم سمرة، ويسرا اللوزي، وانتصار، ووليد فواز، ومحسن منصور، ويوسف رأفت وعدد ثاني من الفنانين. العمل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.

وعلى صعيد السينما، محمد رمضان ديحضر لفيلم جديد اسمه نمبر وان، وهي أول مرة يشتغل ويا الكاتب محمد السيد بشير. وهو ضمن مشروع سينمائي ضخم يجري الإعداد له، ومن المقرر أن يشمل التصوير مواقع متعددة خارج مصر.