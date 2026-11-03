منى زكي بمسلسل "طالع نازل": رجعت بقوة وملكة الدراما النفسية!

ترفيه

النجمة المصرية منى زكي تعود بمسلسل "طالع نازل" المعروض على منصة "شاهد" السعودية. هذا المسلسل قلب الموازين بتركيزه على الدراما النفسية بشكل مو طبيعي.

دراما نفسية على أصولها!

المسلسل جذب الجمهور المصري بشكل مو طبيعي، وهذا بفضل منى زكي اللي جسدت دور "نورا" سيدة الأعمال والزوجة المخدوعة. أظهرت طاقة فنية رهيبة، وورّتنا كل التناقضات اللي ممكن تكون بشخصية وحدة: القوة والصلابة، والشر والضعف أحياناً.

المسلسل من أكثر الأعمال تعقيداً وغموضاً، ومنى زكي تُوصف بملكة التحولات الدرامية. أداؤها السهل الممتنع ظهر في أدوار سابقة بالسينما والدراما، لكنها في هذا العمل قفزت خطوات للأمام. وبعد الانتقادات التي تعرضت لها عقب فيلم "أم كلثوم" قبل نحو سنة، بدت وكأنها ترد على من شككوا في موهبتها. شخصية "نورا" المغرورة والشرسة اللي تدور انتقام، مخبية بداخلها انكسار وقلق إنساني حقيقي، وهذا اللي وضحته منى ببراعة وإتقان.

مؤامرات وأسرار تهز الموبايلات!

قصة المسلسل تدور حول "نورا" اللي بعد سنتين تكتشف إن زوجها الملحن المشهور "علي داود" (قام بدوره الفنان محمد شاهين) متزوج عليها سراً من "مي" (جسدتها الفنانة مريم الخشت) وعنده طفل، بينما هي محرومة من هالشي. فقررت تنتقم منه وتكبده خسائر مادية ومعنوية فادحة، لأنها برأيها هو صار نجم بفضل دعمها، ولازم يرجع "فقير فنياً" مثل قبل، وتؤكد إنها هي اللي صنعته ولا شي يستمر بدونه. المكائد اللي دبرتها "نورا" مو طبيعية،

المسلسل طرح نقطتين سوت جدل كلش كبير بمصر، خصوصاً بعد ما فئة من الجمهور سألت عن إمكانية هالشي بالواقع:

الأولى: برامج التجسس على الموبايلات. "نورا" قدرت تراقب كل صغيرة وكبيرة يسويها "علي" عن طريق برنامج خاص على تلفونه. تبين إن هاي العملية ممكنة بتقنيات معينة. وهالشي خلى هواي رياجيل بمصر يتحسسون تلفوناتهم خوفاً من التجسس! يا ستار!

الثانية: العقل الباطن وما يحتفظ بي من أفكار. "نورا" عرفت من دكتورتها النفسية إن عقل الإنسان وهو نايم يظل يشتغل بنسبة عشرين بالمية، فيستوعب جزء من اللي يدور حوله. استغلت هالشي وشغلت لحن موسيقي معين لـ"علي" وهو نايم، علمود عقله الباطن يمتصه. بعدين "علي" يقدم اللحن كأنه من إبداعه، "نورا" تحرك الانتقادات ضده بشكل غير مباشر ويصير متهم بسرقة لحن عالمي، وتتوالى الأزمات الفنية والنفسية والاجتماعية عليه.

ثلاثي أداء يخبل!

المسلسل يعتمد على التحولات الدرامية التي لمنى زكي باع طويل فيها، ومنها "تحت الوصاية" من إخراج هاني خليفة، مخرج "طالع نازل" أيضاً.

بس مو بس منى زكي اللي أبهرتنا. محمد شاهين بدور "علي" أبدع بعد دوره بمسلسل "لام شمسية" اللي انعرض برمضان اللي فات. "علي" شخصية هشة، سقط ببئر المخدرات، وانهار عقب انقلاب "نورا" عليه.

ومريم الخشت بدور "مي" قدمت واحد من أحسن أدوارها، أتقنت التحولات بين كونها مطلقة وعندها طفلة من زوجها الأول وبين زوجة ثانية تواجه تحديات.

مشهد العشا اللي جمع "نورا" و"علي" و"مي" ببيت "نورا" كان تحفة فنية. المكونات النفسية بهذا المشهد عميقة وحافلة بالتناقضات، ويرى كاتب المقال الأصلي أنه يستحق جائزة أوسكار لأحسن أداء. كانت مباراة تمثيلية سرية بين ثلاثتهم، والكل ربح بيها! هاي من المرات النادرة اللي يتبارى بيها ثلاثة ممثلين وما يطلع أحد منهم خاسر.

طبعاً الفضل يرجع للمؤلفتين سماء أحمد عبدالخالق وإنجي القاسم على السيناريو والحوار القوي، اللي ترك مساحة للانفعالات الداخلية لكل ممثل. والموسيقى التصويرية لأمين بوحافة ضاعفت من الإحساس بالدراما النفسية، خصوصاً بالمشاهد اللي "علي" يلحن بيها.

على الرغم من جرعة الفانتازيا النفسية اللي انتابت فئة من الجمهور خلال الثمان حلقات اللي عرضت لحد 30 تشرين الأول، المسلسل متكامل فنياً. ومن المتوقع إن الحلقتين الأخيرات، اللي ستعرضان يوم الجمعة 6 تشرين الثاني، يُتوقع أن تكشفا طبيعة المؤامرة اللي حاكتها "نورا".

بس قولولي، بعد كل هالدراما، منو بعد راح ينام مرتاح ويترك تلفونه بسلام؟