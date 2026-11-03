أحمد حلمي وأمينة خليل بـ"حدوتة" دبي... يعني ماكو هيچي حفل!

ترفيه

القرية العالمية بدبي، وضمن موسمها الواحد وثلاثين اللي كله فعاليات، راح تستقبل هالشهر كبار الفنانين العرب. وطبعًا، واحد من أهمهم هو النجم أحمد حلمي، اللي راح يلتقي بالجمهور لقاء خاص للاحتفال بفيلمه المنتظر "حدوتة". هذا اللقاء راح يصير الأحد المقبل على المسرح الرئيسي للقرية.

الفيلم "حدوتة" قصته كلش غريبة وتخبل! أحمد حلمي راح يلعب دور بلطجي يفقد الذاكرة وينسى وين أخفى فيه شاهداً اختطفه. يعني شطارة بحد ذاتها، هو البلطجي وينسى! علمود يرجع ذاكرته، راح يستعين بمعالجة متخصصة بالتنويم المغناطيسي، وهي دورها راح تلعبه أمينة خليل. يعني تخيلوا أحمد حلمي بتنويم مغناطيسي، أكيد راح تصير لقطات تموت من الضحك، وراح يواجه أعداء من الماضي ويكتشف أشياء قديمة من ذاكرته.

ولعشاق السينما، هاي فرصة ما تتعوض أبد، تكدرون تشوفون النجمين وتعرفون كل تفاصيل الفيلم قبل ما ينزل بالسينمات. الحلو بالموضوع، اللقاء هذا يعتبر جزء من سعر تذكرة الدخول للقرية العالمية، يعني ما يحتاج تدفعون فلوس إضافية. يعني فد شي مرتب، دخولك للقرية وياك تشوف أحمد حلمي، منو يريد بعد؟

بصراحة، القرية العالمية ما مقصرة، أكثر من أربعين ألف عرض وفعالية طول الموسم. بس بين كل هذا، لقاء ويا أحمد حلمي وأمينة خليل هو اللي راح يسوي الواهس الصح. شتتوقعون أكثر مشهد راح يكون كوميدي بالفيلم؟