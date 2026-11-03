دينا الشربيني... شنو هالنشاط يا ست الكل؟ راجعة بقوة للسينما والتلفزيون بـ2027!

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يا جماعة، دينا الشربيني شكلها ناوية تكسر الدنيا سنة 2027! بعد غيابها عن السينما بسنة 2026، النجمة المصرية جايتنا بـ"قنبلة" مشاريع فنية جديدة، كشفت عنها بالفترة الأخيرة. هي مو بس تعاقدت على مجموعة أفلام جديدة، لا، رجعت بقوة حتى بالتلفزيون.

دينا الشربيني، الممثلة كانت آخر أعمالها بفيلم "طلقني" سنة 2025 مع كريم محمود عبد العزيز. وهيج حضور قوي الها بالعام الجديد يبين عدنا إنها فعلاً مشتاقة للجمهور والشغل،

شقو 2 والفيل الأزرق 3: رجعة قوية للسينما

أول شي أكدته دينا الشربيني هو تقديم جزء ثاني من فيلم "شقو"، اللي شافته الناس سنة 2024. الفيلم الأول حقق أرقام قياسية بالإيرادات، وصل لأكثر من 72.4 مليون جنيه مصري بدور العرض المصرية، و6.8 مليون ريال سعودي بالسعودية. وحتى سجل أعلى إيراد يومي بتاريخ السينما المصرية بيوم واحد بعيد الفطر، وصل لـ9.8 مليون جنيه!

بهالجزء الثاني، دينا أول النجوم اللي تعاقدوا عليه، وياها طبعاً عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل. المنتج أحمد السبكي نشر صورة الها ويا دينا بعد توقيع العقد وكشف إن الفيلم اسمه "شقو 2 (شبنش مراكش)" وإن التصوير راح يبدأ قريباً، من إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري. أكيد الكل متحمس يشوف هذا النجاح يتكرر، بس يا ترى الجزء الثاني راح يكون بقوة الأول لو لا؟

والخبر اللي دمر الدنيا هو انضمامها لأول مرة لسلسلة أفلام "الفيل الأزرق"، وتحديداً بالجزء الثالث منه! هاي أول مرة تشتغل بيها ويا المخرج مروان حامد، وأيضاً أول مرة تجتمع بيها ويا النجمة نيللي كريم. دينا عبرت عن سعادتها الشديدة بهالشي بتصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي"، وكالت إنها كان نفسها تشتغل ويا مروان حامد من زمان. كريم عبد العزيز، بطل العمل، جان كشف شهر تموز الماضي عن بدء التصوير، بعد سبع سنين من عرض الجزء الثاني. والله متحمسين نشوف هاي الخلطة الجديدة شنو راح تطلع!

تعاونات أول مرة ومفاجآت غير متوقعة

والمفاجأة الأكبر اللي محد جان متوقعها هي تعاون دينا الشربيني لأول مرة ويا غادة عبد الرازق بفيلم جديد اسمه "أهل العيب". المنتج محمد السبكي هو اللي كشف عن هذا الخبر ونشر أول صورة من الكواليس، اللي بينت بيها دينا وغادة ويا أحمد السعدني ومحمد ممدوح. الفيلم من تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري، ومتوقع ينعرض سنة 2027. صراحة، كلش حيرة شلون راح تطلع هاي الكيميا بين نجمتين بهذا الحجم، بس أكيد راح يكون شي مختلف.

وبعد مو بس هيج، دينا كشفت إنها تحضر لفيلم سينمائي ثاني ويا أحمد السعدني والمخرجة مريم أبو عوف، بس تفاصيل هذا الفيلم لسه مبينة. يعني السعدني راح يشتغل وياها بفيلمين بنفس الفترة؟ واضح إنهم مسوين فريق عمل قوي، بس يا رب الأفكار تكون مختلفة ومو مكررة.

كامل العدد 4: ليلى راجعة!

وبعيداً عن السينما، دينا الشربيني عدها مفاجأة ثانية قوية بـ2027: رجوعها لسلسلة مسلسل "كامل العدد" بموسم رمضان الجاي! بعد هواية تساؤلات وتكهنات من الجمهور عن تقديم جزء رابع من المسلسل بعد توقفه بالموسم الماضي، دينا أكدت هالخبر. المسلسل جان محقق نجاح كلش جبير على مدار ثلاثة مواسم متتالية،

دينا كالت لبرنامج "إي تي بالعربي" عن رجوعها لشخصية "ليلى" بمسلسل "كامل العدد 4": "أنا كمان بحب قوي شخصية ليلى قوي، هي شبهي". وأضافت إنها جانت ماخذة استراحة برمضان الماضي من خلال مسلسل "اتنين غيرنا" ويا آسر ياسين قبل ما ترجع تكمل رحلة "ليلى". وعبرت دينا عن حماسها وتخوفها من الرجعة، وكالت إنها خايفة من الخطوة الجاية لأن المسلسل ناجح. بس نتمنى "كامل العدد" يرجع بقوة، وتكون "ليلى" لسه بيها روحنا بيها بالبداية، مو تتغير.

شنو رأيكم بهالكم الهائل من المشاريع؟ راح تكدر دينا الشربيني تحافظ على مستواها ويا كل هالاعمال؟