شيبة يقلب الموازين: راب ورمضان بألبوم جديد!

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المطرب الشعبي أحمد شيبة محضرلنا وجبة موسيقية دسمة وقوية خلال الأيام الجاية! الرجال يستعد يطرح ميني ألبوم جديد يضم ست أغاني متنوعة، والمفاجأة الحلوة إنه مكمل تسجيلها قبل فترة بسيطة داخل واحد من "الاستوديوهات" المشهورة بالقاهرة. هذي خطوة جديدة من شيبة اللي دايماً يحب يقدم أعمال غنائية مختلفة لجمهوره اللي ينتظر منه كل شي حلو ومميز.

الألبوم هذا مو بس أغاني عادية، لا! هو عبارة عن مجموعة ألوان موسيقية متنوعة كلش. أحمد شيبة حرص يقدم أفكار جديدة باختياراته الغنائية، خصوصاً إنه متوجه يجرب أكثر من شكل موسيقي بالفترة الجاية. يعني ما راح يبقى بس على اللون الشعبي اللي تعودنا عليه وحبيناه منه، لا راح نشوف منّه شي يختلف. هالشي بصراحة راح يسعد جمهوره اللي تعود على أغانيه الشعبية المميزة، بس بنفس الوقت يحب يشوف الفنان اللي يحبه دا يتطور ويقدم شي جديد.

بس المفاجأة الأكبر، واللي صدگ راح تقلب الدنيا وتخلي الكل يحجي بيها، هي دخول شيبة عالم الراب! بالميني ألبوم الجديد، أحمد راح يقدم أغنيتين بطريقة الراب، وهاي تجربة مختلفة تمامًا عن اللون الشعبي الأصيل اللي اشتهر بي طول مسيرته الفنية. وتأتي هاي الخطوة بعد تجربته وي مطرب الراب زاب ثروت بأغنية سابقة، واللي فتحت الباب يمزج بين الشعبي والراب بشكل عجيب. وهالنوع من الأغاني دا يحصل اهتمام كلش كبير من الجمهور بالفترة الأخيرة، يعني شيبة فاهم وين رايحة الموجة الموسيقية الجديدة. متوقعين الأغاني الجديدة تكون بشكل مختلف بالكلمات والتوزيع الموسيقي، بس أكيد راح نحس ببصمة أحمد شيبة الصوتية القوية اللي تميزه عن غيره من المطربين.

المفاجآت ما خلصت لهنا! أحمد شيبة محضرلنا مفاجأة ثانية قوية، إذ من المقرر إحدى أغاني الميني ألبوم راح تنزل ضمن أحداث مسلسل رمضاني بشهر رمضان الجاي. هذا مو شي غريب عليه أبد، لأن أغانيه قبل ارتبطت بعدة أعمال درامية قوية ونجحت نجاح مو طبيعي وانتشرت انتشار واسع، . يعني أغنيته الجديدة راح تضيف للأحداث وتخلق جو خاص بيها وتخلينا نندمج أكثر ويا القصة.

من المنتظر أحمد شيبة راح يبدي يطرح أغاني الميني ألبوم بشكل تدريجي بالأيام الجاية، وكل فترة راح يكشفلنا عن تفاصيل كل أغنية وموعد نزولها. يعني راح نبقى مترقبين ومتحمسين كلش للشغل الجديد اللي دا يسويه، خصوصاً ويا التجارب الموسيقية المختلفة اللي ديسويها بين الشعبي والراب. بلكت نشوف أغانيه الجديدة تسوي ضجة أقوى من قبل!